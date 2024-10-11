Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

Максим Глушенков предпочитает пить пиво после матчей, а не колу.

– Ты сказал, что у тебя есть друг, который не пьет. А ты можешь выпить?

– Да, конечно. Пивка. Почему нет?

– После игры?

– Пфф, ты что, после игры – это же вообще классика.

– Сколько норма пива для футболиста экстра-класса после игры?

– Два по 0,5. Некоторые пьют колу. А смысл ее пить, если можно пива?

– А в «Локомотиве» или «Зените» можно прямо в раздевалке после игры?

– Да нет, зачем?

– В Германии просто прямо в раздевалку приносят.

– У нас такого нет.

– В «Зените» можно только чемпионского шампанского выпить в раздевалке.

– Да. И после Суперкубка – я не успел, пошел допинг-тест сдавать, даже кубок не потрогал.

– А допинг-тест сдавать – без пива? У тебя же обезвоживание.

– Сидишь и воду пьешь.

– А раньше пиво давали. И на лиге чемпионов.

– Так я над ними прикалывался, говорил: «Дайте пиво, я вам быстрее...» – сказал полузащитник «Зенита».