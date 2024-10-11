Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
– Ты сказал, что у тебя есть друг, который не пьет. А ты можешь выпить?
– Да, конечно. Пивка. Почему нет?
– После игры?
– Пфф, ты что, после игры – это же вообще классика.
– Сколько норма пива для футболиста экстра-класса после игры?
– Два по 0,5. Некоторые пьют колу. А смысл ее пить, если можно пива?
– А в «Локомотиве» или «Зените» можно прямо в раздевалке после игры?
– Да нет, зачем?
– В Германии просто прямо в раздевалку приносят.
– У нас такого нет.
– В «Зените» можно только чемпионского шампанского выпить в раздевалке.
– Да. И после Суперкубка – я не успел, пошел допинг-тест сдавать, даже кубок не потрогал.
– А допинг-тест сдавать – без пива? У тебя же обезвоживание.
– Сидишь и воду пьешь.
– А раньше пиво давали. И на лиге чемпионов.
– Так я над ними прикалывался, говорил: «Дайте пиво, я вам быстрее...» – сказал полузащитник «Зенита».
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