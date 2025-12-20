Педри не сыграет с «Вильярреалом» из-за мышечного дискомфорта
Педри не сыграет с «Вильярреалом» из-за мышечных проблем.
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что Педри пропустит матч против «Вильярреала» в качестве меры предосторожности из-за легкого мышечного дискомфорта.
Ожидается, что футболист будет готов к следующей игре против «Эспаньола».
Завтра «Барселона» сыграет на выезде с «Вильярреалом» в рамках 17-го тура Ла Лиги. Статистику Педри можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Барселоны»
