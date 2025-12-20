8

Педри не сыграет с «Вильярреалом» из-за мышечного дискомфорта

Педри не сыграет с «Вильярреалом» из-за мышечных проблем.

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что Педри пропустит матч против «Вильярреала» в качестве меры предосторожности из-за легкого мышечного дискомфорта.

Ожидается, что футболист будет готов к следующей игре против «Эспаньола».

Завтра «Барселона» сыграет на выезде с «Вильярреалом» в рамках 17-го тура Ла Лиги. Статистику Педри можно увидеть здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Барселоны»
