Каштанов о словах Глушенкова про пиво: «Я не пью и против алкоголя. А он особо думать не любит – нужно субординацию соблюдать, какой пример подает молодым?»
Алексей Каштанов раскритиковал слова Максима Глушенкова о пользе пива.
Ранее полузащитник «Зенита» заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Я считаю, что это [слова Глушенкова] – ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори.
И какой пример он подает молодым? Он является примером для молодых, но сколько в Европе работают, о чем Валерий Карпин говорил в подкасте у Федора Смолова, и сколько у нас.
Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать – подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», – добавил форвард «Факела» Алексей Каштанов.
Бакаев о словах Глушенкова про пиво: «Я ни разу в жизни не пил и вообще не советовал бы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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