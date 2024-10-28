Каштанов о словах Глушенкова про пиво: «Я не пью и против алкоголя. А он особо думать не любит – нужно субординацию соблюдать, какой пример подает молодым?»

Алексей Каштанов раскритиковал слова Максима Глушенкова о пользе пива.

Ранее полузащитник «Зенита» заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Я считаю, что это [слова Глушенкова ] – ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори.

И какой пример он подает молодым? Он является примером для молодых, но сколько в Европе работают, о чем Валерий Карпин говорил в подкасте у Федора Смолова, и сколько у нас.

Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать – подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», – добавил форвард «Факела » Алексей Каштанов .

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