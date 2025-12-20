  • Спортс
Семин о споре Дзюбы и Кержакова: «Поддерживаю идею Аршавина, надо обоим сыграть за сборную. Кто забьет – будет лучшим бомбардиром. Александр будет двигаться даже больше Артема»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил идею Андрея Аршавина вызвать в сборную России и Артема Дзюбу, и Александра Кержакова на фоне их спора о том, кто лучший бомбардир в истории национальной команды. 

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Поддерживаю идею Аршавина полностью. Надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет – будет победителем.

Кержаков давно не играет? Думаю, он даже сейчас сможет. Он будет двигаться даже больше, чем Дзюба», – сказал Семин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
