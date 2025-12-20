Семин о споре Дзюбы и Кержакова: «Поддерживаю идею Аршавина, надо обоим сыграть за сборную. Кто забьет – будет лучшим бомбардиром. Александр будет двигаться даже больше Артема»

Семин о Кержакове и Дзюбе: надо обоим сыграть за сборную.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил идею Андрея Аршавина вызвать в сборную России и Артема Дзюбу , и Александра Кержакова на фоне их спора о том, кто лучший бомбардир в истории национальной команды.

Ранее ФИФА подтвердила , что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Поддерживаю идею Аршавина полностью. Надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет – будет победителем.

Кержаков давно не играет? Думаю, он даже сейчас сможет. Он будет двигаться даже больше, чем Дзюба», – сказал Семин.