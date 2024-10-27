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Погребняк о словах Глушенкова про пиво: «Я мог себе такое позволить. В Германии у нас в автобусе стоял блок пива. Почему нет? Нормальное восстановительное мероприятие»

Павел Погребняк отреагировал на слова Максима Глушенкова про употребление пива.

Ранее полузащитник «Зенита» заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

Максим, в частности, говорил, что выпивает литр пива после матчей. А вы могли себе позволить такой изотоник? 

– 100% мог себе такое позволить. В Германии у нас в автобусе стоял блок пива. Почему нет? Это нормальное восстановительное мероприятие. Но если только по две баночки, не больше! Ничего сверхъестественного он не сказал, – сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoЗенит
logoПавел Погребняк
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
алкоголь и спорт
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