Погребняк о словах Глушенкова про пиво: «Я мог себе такое позволить. В Германии у нас в автобусе стоял блок пива. Почему нет? Нормальное восстановительное мероприятие»
Павел Погребняк отреагировал на слова Максима Глушенкова про употребление пива.
Ранее полузащитник «Зенита» заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
– Максим, в частности, говорил, что выпивает литр пива после матчей. А вы могли себе позволить такой изотоник?
– 100% мог себе такое позволить. В Германии у нас в автобусе стоял блок пива. Почему нет? Это нормальное восстановительное мероприятие. Но если только по две баночки, не больше! Ничего сверхъестественного он не сказал, – сказал экс-форвард сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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