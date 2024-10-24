Карпов считает Андреева самым могущественным агентом России: «###### какой крутой тип. Уникальные схемы. На переходе Глушенкова заработал 2-3 миллиона евро»

Иван Карпов назвал Павла Андреева самым могущественным агентом России.

– Павел Андреев – самый могущественный агент России?

– Пожалуй, да. Они с Алексеем Рыскиным (агент и спортивный директор «Ростова» – Спортс’’) фигуры сопоставимого уровня. При этом, учитывая, как развиваются дела последние год-два, поставил бы Пашу чуть выше.

– В чем его феномен?

– Ты с ним встречался?

– Никогда.

– Начинаешь понимать силу человека, когда посмотришь ему в глаза. Черные, бездонные, очень мощные и влияющие на тебя. И это вкупе со зверски подвешенным языком. Он немножко забавно картавит. Может быть очень мягким. А может вести себя так, что захочешь залезть под стол. Это мощный, умный, хитрый, грамотный человек. Огромный опыт, острейший ум, широчайшая база контактов, уникальные схемы, которые он продолжает и продолжает придумывать.

###### [с ума сойти] какой крутой тип. Невероятно сильная личность. Про него надо книгу писать.

– Когда ты последний раз с ним встречался?

– И встречался, и общался очень давно. Последний раз – по телефону два года назад. Встречался давнее.

– Что вы обсуждали по телефону?

– Что-то футбольное, а потом он мне рассказывал про Гену Голубина (агент Арсена Захаряна – Спортс’’), потому что то ли его отец, то ли другой родственник – один из маршалов, расстрелянных в 1939-м. Потом что-то про Питер рассказывал.

– Ты можешь сегодня позвонить или написать ему?

– Я могу позвонить, но он не возьмет трубку. Последний раз я ему писал около двух лет назад, и он не ответил.

Так, стоп. Он мне звонил, когда менялась власть в «Локомотиве», и я очень жестко ###### [критиковал] людей, которые туда заходили. Я не взял трубку.

– Почему?

– Не хотел с ним разговаривать, потому что знал, о чем он попросит.

– О чем?

– Не трогать этих людей.

– Когда еще он звонил тебе с просьбой кого-то не трогать?

– Это уникальный случай. Произошел спустя 20-30 минут после того, как я выпустил пост. До этого он не звонил полтора года. Цель звонка очевидна.

– Почему он ведет такой скрытный образ жизни?

– Чтобы создавать эту таинственную ауру. И у него получается. Одна фотография во всем интернете, понимаешь?

– Две.

– Окей, две фотографии за 30 лет работы одного из главных агентов России, который делал сумасшедшие сделки и крутил такие схемы, что мама не горюй.

Кстати, на той фотографии с галстуком глаза видно довольно ярко. Просто вживую – это вообще ###### [каюк]. Он тебя поглощает. Это самый сильный взгляд, который я видел в жизни.

– У Нобеля ты сказал: «Есть миф, что я на него работаю. К моему неудовольствию, это не так». Почему неудовольствию?

– Потому что я обладал бы гораздо большей информацией.

– Прозвучало так, будто ты готов ему служить.

– Служить, ха-ха. Нет. Я не готов никому служить. Только себе и идее, которая мне нравится. И если за этой идеей стоит Паша Андреев, Алексей Рыскин, Герман Ткаченко или другой достойный человек, то мне ##### [плевать]. Я же служу идее, а не человеку. Служить кому-то не вижу никакого смысла.

– Какое у него состояние?

– В какой-то момент до меня доходили слухи (подчеркиваю: слухи), что у него проблемы с деньгами. И поэтому происходил ряд событий. Но точно ли это – я не знаю.

Слышал, что он ведет довольно расточительный образ жизни. Когда-то давно был в гостях в его ложе: в Питере на сборной, в Краснодаре, в «Лужниках». У него много гостей высокого уровня. Он их хлебосольно принимает.

Плюс у него агентство, в котором работает много людей. Я не знаю его состояние, но он много тратит.

– На что тратит?

– Человек любит хорошую еду, качественную одежду, комфортное передвижение. В хорошем смысле – сибарит. Всем, наверное, хочется красиво одеваться, вкусно кушать, ездить на хорошей машине, летать джетами. При этом он еще тратит на содержание окружения.

Я не летал на его джете, но в ложе у него все на широкую ногу.

– Топ агентов после Андреева и Рыскина.

– Герман Ткаченко. У него достаточно большое влияние, много контактов, много качественных молодых игроков. Плюс он работает с трансферами за рубеж. Саша Клюев. Очень вырос за последние годы, у него сильные клиенты – те же Тикнизян и Карпукас.

Кирилл Ливанов молодец, утащил Круга из «Зенита» в ЦСКА, уверенно развивается. Василий Голяна крутой, увел Козлова из «Зенита» в «Краснодар», у него тоже много сильных молодых.

Нельзя списывать Сашу Маньякова. Большая база контактов и клиентов. Например, Зорин, Денисов, Фомин.

– Ты периодически пишешь про агентские комиссии. Какая тебя потрясла?

– Часто агентские комиссии прячутся в подъемные. Точную цифру не знаю, но Андреев на переходе Глушенкова заработал 2-3 миллиона евро.

– Это вышка?

– Когда-то Бегемот (имеется в виду Тимур Гурцкая – Спортс’’) с Трабукки поднимали двушку на «Спартаке». Но сейчас такие цифры делают редко, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘ .

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