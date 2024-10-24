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Карпов считает Андреева самым могущественным агентом России: «###### какой крутой тип. Уникальные схемы. На переходе Глушенкова заработал 2-3 миллиона евро»

Иван Карпов назвал Павла Андреева самым могущественным агентом России.

– Павел Андреев – самый могущественный агент России?

– Пожалуй, да. Они с Алексеем Рыскиным (агент и спортивный директор «Ростова» – Спортс’’) фигуры сопоставимого уровня. При этом, учитывая, как развиваются дела последние год-два, поставил бы Пашу чуть выше.

– В чем его феномен?

– Ты с ним встречался?

– Никогда.

– Начинаешь понимать силу человека, когда посмотришь ему в глаза. Черные, бездонные, очень мощные и влияющие на тебя. И это вкупе со зверски подвешенным языком. Он немножко забавно картавит. Может быть очень мягким. А может вести себя так, что захочешь залезть под стол. Это мощный, умный, хитрый, грамотный человек. Огромный опыт, острейший ум, широчайшая база контактов, уникальные схемы, которые он продолжает и продолжает придумывать.

###### [с ума сойти] какой крутой тип. Невероятно сильная личность. Про него надо книгу писать.

– Когда ты последний раз с ним встречался?

– И встречался, и общался очень давно. Последний раз – по телефону два года назад. Встречался давнее.

– Что вы обсуждали по телефону?

– Что-то футбольное, а потом он мне рассказывал про Гену Голубина (агент Арсена Захаряна – Спортс’’), потому что то ли его отец, то ли другой родственник – один из маршалов, расстрелянных в 1939-м. Потом что-то про Питер рассказывал.

– Ты можешь сегодня позвонить или написать ему?

– Я могу позвонить, но он не возьмет трубку. Последний раз я ему писал около двух лет назад, и он не ответил.

Так, стоп. Он мне звонил, когда менялась власть в «Локомотиве», и я очень жестко ###### [критиковал] людей, которые туда заходили. Я не взял трубку.

– Почему?

– Не хотел с ним разговаривать, потому что знал, о чем он попросит.

– О чем?

– Не трогать этих людей.

– Когда еще он звонил тебе с просьбой кого-то не трогать?

– Это уникальный случай. Произошел спустя 20-30 минут после того, как я выпустил пост. До этого он не звонил полтора года. Цель звонка очевидна.

– Почему он ведет такой скрытный образ жизни?

– Чтобы создавать эту таинственную ауру. И у него получается. Одна фотография во всем интернете, понимаешь?

– Две.

– Окей, две фотографии за 30 лет работы одного из главных агентов России, который делал сумасшедшие сделки и крутил такие схемы, что мама не горюй.

Кстати, на той фотографии с галстуком глаза видно довольно ярко. Просто вживую – это вообще ###### [каюк]. Он тебя поглощает. Это самый сильный взгляд, который я видел в жизни.

– У Нобеля ты сказал: «Есть миф, что я на него работаю. К моему неудовольствию, это не так». Почему неудовольствию?

– Потому что я обладал бы гораздо большей информацией.

– Прозвучало так, будто ты готов ему служить.

– Служить, ха-ха. Нет. Я не готов никому служить. Только себе и идее, которая мне нравится. И если за этой идеей стоит Паша Андреев, Алексей Рыскин, Герман Ткаченко или другой достойный человек, то мне ##### [плевать]. Я же служу идее, а не человеку. Служить кому-то не вижу никакого смысла.

– Какое у него состояние?

– В какой-то момент до меня доходили слухи (подчеркиваю: слухи), что у него проблемы с деньгами. И поэтому происходил ряд событий. Но точно ли это – я не знаю.

Слышал, что он ведет довольно расточительный образ жизни. Когда-то давно был в гостях в его ложе: в Питере на сборной, в Краснодаре, в «Лужниках». У него много гостей высокого уровня. Он их хлебосольно принимает.

Плюс у него агентство, в котором работает много людей. Я не знаю его состояние, но он много тратит.

– На что тратит?

– Человек любит хорошую еду, качественную одежду, комфортное передвижение. В хорошем смысле – сибарит. Всем, наверное, хочется красиво одеваться, вкусно кушать, ездить на хорошей машине, летать джетами. При этом он еще тратит на содержание окружения.

Я не летал на его джете, но в ложе у него все на широкую ногу.

– Топ агентов после Андреева и Рыскина.

– Герман Ткаченко. У него достаточно большое влияние, много контактов, много качественных молодых игроков. Плюс он работает с трансферами за рубеж. Саша Клюев. Очень вырос за последние годы, у него сильные клиенты – те же Тикнизян и Карпукас.

Кирилл Ливанов молодец, утащил Круга из «Зенита» в ЦСКА, уверенно развивается. Василий Голяна крутой, увел Козлова из «Зенита» в «Краснодар», у него тоже много сильных молодых.

Нельзя списывать Сашу Маньякова. Большая база контактов и клиентов. Например, Зорин, Денисов, Фомин.

– Ты периодически пишешь про агентские комиссии. Какая тебя потрясла?

– Часто агентские комиссии прячутся в подъемные. Точную цифру не знаю, но Андреев на переходе Глушенкова заработал 2-3 миллиона евро.

– Это вышка?

– Когда-то Бегемот (имеется в виду Тимур Гурцкая – Спортс’’) с Трабукки поднимали двушку на «Спартаке». Но сейчас такие цифры делают редко, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘.

«Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок». Все вопросы самому шумному инсайдеру России

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoГерман Ткаченко
Павел Андреев
Марко Трабукки
logoГеннадий Голубин
Александр Маньяков
Александр Клюев
агенты
logoДаниил Фомин
logoНаир Тикнизян
logoМаксим Глушенков
logoАлексей Рыскин
Тимур Гурцкая
logoДаниил Денисов
logoАртем Карпукас
logoДаниил Зорин
Иван Карпов
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