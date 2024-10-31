Депутат Свищев о Мостовом в Госдуме: «Если получит поддержку избирателей, пользы принесет много. Все зависит от его желания и времени»

Дмитрий Свищев высказался о возможной стажировке Александра Мостового в Госдуме.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил о готовности пригласил Мостового на стажировку в Государственную Думу, на что сам бывший футболист отреагировал положительно. Напомним, Мостовой должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренера в московском «Спартаке», но в последний момент клуб ему отказал .

– По этому вопросу я точно ни с кем не общался. У нас каждый день проходят экскурсии, сотни людей приезжают, смотрят что да как. Мостовой тоже может приехать и посмотреть, если у него есть желание.

Я просто не особо понимаю, что имел в виду Милонов. Он сделал странное заявление. В Госдуме каждый день проходят десятки и сотни встреч, в том числе с известными людьми из спорта и шоу-бизнеса. Делать из этого какую-то пиар-акцию – странно.

– Как думаете, Мостовой смог бы стать депутатом?

– У нас много известных и заслуженных депутатов, которые имеют отношение к спорту – олимпийских чемпионов, различных призеров. Если Мостовой получит поддержку от избирателей, пользы он принесет много. Но все зависит от его желания и времени, потому что в работе депутата много времени надо работать в Госдуме, – сказал депутат Свищев .

Депутат Милонов о Мостовом: «Готовы позвать на стажировку в Госдуму. Человек найдет себя в новой роли, может. Много депутатов занимаются спортом»