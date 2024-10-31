  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о Мостовом в Госдуме: «Если получит поддержку избирателей, пользы принесет много. Все зависит от его желания и времени»
6

Депутат Свищев о Мостовом в Госдуме: «Если получит поддержку избирателей, пользы принесет много. Все зависит от его желания и времени»

Дмитрий Свищев высказался о возможной стажировке Александра Мостового в Госдуме.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил о готовности пригласил Мостового на стажировку в Государственную Думу, на что сам бывший футболист отреагировал положительно. Напомним, Мостовой должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренера в московском «Спартаке», но в последний момент клуб ему отказал.

–  По этому вопросу я точно ни с кем не общался. У нас каждый день проходят экскурсии, сотни людей приезжают, смотрят что да как. Мостовой тоже может приехать и посмотреть, если у него есть желание.

Я просто не особо понимаю, что имел в виду Милонов. Он сделал странное заявление. В Госдуме каждый день проходят десятки и сотни встреч, в том числе с известными людьми из спорта и шоу-бизнеса. Делать из этого какую-то пиар-акцию – странно.

–  Как думаете, Мостовой смог бы стать депутатом?

–  У нас много известных и заслуженных депутатов, которые имеют отношение к спорту – олимпийских чемпионов, различных призеров. Если Мостовой получит поддержку от избирателей, пользы он принесет много. Но все зависит от его желания и времени, потому что в работе депутата много времени надо работать в Госдуме, – сказал депутат Свищев.

Депутат Милонов о Мостовом: «Готовы позвать на стажировку в Госдуму. Человек найдет себя в новой роли, может. Много депутатов занимаются спортом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
logoВиталий Милонов
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о стажировке в Госдуме у Журовой: «Приехать и пообщаться с хорошими людьми я всегда за, никаких проблем»
2229 октября, 16:38
Мостовой о стажировке в Госдуме: «Я бы пошел, не против заниматься политикой. Не за партию, а за спорт, за футбол. Пускай депутаты выйдут на меня»
13626 октября, 08:10
Депутат Журова: «Мостовой был бы полезен в Госдуме. Готова Саше все рассказать, показать и объяснить»
4225 октября, 16:28
Депутат Журова о стажировке Мостового в Госдуме: «Если он хочет, буду рада его видеть. После моих объяснений многие отказываются от этой работы»
1825 октября, 13:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Каррагер назвал Холанда лучшим форвардом, Винисиуса – вингером, Родри – хавбеком, ван Дейка – защитником, Куртуа – вратарем среди действующих игроков
826 минут назад
«От сборной Сирии поедут только профессиональные игроки. Любителей не будет». Сирийская ассоциация о матче с Россией
1030 минут назад
Онопко об СССР: «В сборной впервые попробовал банан, черную икру. В Москве узнал вкус «пепси-колы». Там было больше всего, чем в других городах. Я не жалуюсь, прекрасно жили»
2042 минуты назад
«МЮ» смонтировал видео с де Йонгом и легендами клуба, чтобы убедить Френки перейти в 2022-м. Хавбек «Барсы» не посмотрел ролик (The Athletic)
2051 минуту назад
Алексей Каштанов: «Могу играть в России в топ-клубе, просто дайте шанс. Я ничем не хуже Шамара, который получает нереальные деньги в «Спартаке». Туда пошел бы на любую зарплату»
29сегодня, 15:45
Энцо расстался с женой-инфлюенсером, которая была его возлюбленной детства и родила двоих детей. Игрок «Челси» захотел пожить отдельно
48сегодня, 15:27
Альба о «Золотом мяче»: «Месси всегда должен быть в числе претендентов – для меня он лучший в мире. Возможно, его не оценили по достоинству из-за перехода в МЛС»
43сегодня, 15:20
«Ювентус» 30 лет без кубков ЛЧ. Помогите команде Мотты
сегодня, 15:00Спецпроект
«Барселона» внимательно следит за ситуацией Леау в «Милане» (Diario Sport)
69сегодня, 14:47
Мостовой о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «Смех и слезы! У них что, есть разделение? Есть шоу, кто первый на кнопку нажмет, тот отвечает – может, у них так в сборную отбирают?»
31сегодня, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Онопко: «Каждый миг в сборной на пользу и футболистам, и мальчишкам – чтобы наркоманами не стали, условно. Курс государства на оздоровление нации дает результаты»
16 минут назад
КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и махачкалинское «Динамо» за поведение болельщиков на матчах РПЛ и Кубка
135 минут назад
Губерниев о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «В каждой стране найдутся портовые грузчики, почтальоны. На самом деле не смешно, а грустно. Такова жизнь»
838 минут назад
Дивеев об игре в сборной: «Как можно от нее отказываться? Для каждого мечта детства – играть за российский флаг. У Глушенкова свое мнение, он имеет право это говорить»
551 минуту назад
Колосков о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «У них что, в первой сборной профессионалы? Мы еле-еле обыгрывали любителей из Андорры. Какая разница, кто приедет?»
658 минут назад
«Плюнул в сторону и случайно попал в ногу судье. Извинился сразу, арбитр ответил: «Не дам красную – меня закопают». Хавбек «Торпедо Миасс» Замятин о 6-матчевом бане
2сегодня, 15:42Видео
Пьянич удалил страницу в инстаграме. В ЦСКА сообщили, что хавбек «решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе»
6сегодня, 15:41
Игорь Дивеев: «Интерес к Доте у людей падает – слабые обновления, неинтересные герои»
3сегодня, 15:25Киберспорт
«ПСЖ» наказан частичным закрытием трибун за кричалки фанатов про «педиков-марсельцев» на матче со «Страсбуром»
сегодня, 15:21
Аморим об «МЮ»: «Мне нравится АПЛ. Завтра я все скажу, проясню ситуацию»
7сегодня, 14:56