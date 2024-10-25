Депутат Журова: «Мостовой был бы полезен в Госдуме. Готова Саше все рассказать, показать и объяснить»

Светлана Журова считает, что Александр Мостовой был бы полезен в Госдуме.

Ранее депутат Виталий Милонов пригласил Мостового на стажировку в Госдуму.

«Мостовой был бы полезен в Госдуме, но захочет ли быть депутатом, это вопрос. Но в любом случае, пройти стажировку будет полезно. Я Сашу очень хорошо знаю. И готова ему все рассказать, показать и объяснить», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Напомним, экс-футболист должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренера в московском «Спартаке », но в последний момент клуб ему отказал .