Депутат Журова: «Мостовой был бы полезен в Госдуме. Готова Саше все рассказать, показать и объяснить»
Светлана Журова считает, что Александр Мостовой был бы полезен в Госдуме.
Ранее депутат Виталий Милонов пригласил Мостового на стажировку в Госдуму.
«Мостовой был бы полезен в Госдуме, но захочет ли быть депутатом, это вопрос. Но в любом случае, пройти стажировку будет полезно. Я Сашу очень хорошо знаю. И готова ему все рассказать, показать и объяснить», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.
Напомним, экс-футболист должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренера в московском «Спартаке», но в последний момент клуб ему отказал.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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