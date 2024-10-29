Мостовой о стажировке в Госдуме у Журовой: «Приехать и пообщаться с хорошими людьми я всегда за, никаких проблем»
Александр Мостовой с интересом смотрит на возможность стажировки в Госдуме.
«Да, я слышал, что Журова готова провести стажировку. Я с удовольствием готов пообщаться, тем более Светлану знаю давно, никаких проблем с этим нет.
Приехать и пообщаться с хорошими людьми я всегда за, с этим никаких проблем нет», – заявил бывший полузащитник сборной России.
Депутат Журова: «Мостовой был бы полезен в Госдуме. Готова Саше все рассказать, показать и объяснить»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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