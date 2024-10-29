Мостовой о стажировке в Госдуме у Журовой: «Приехать и пообщаться с хорошими людьми я всегда за, никаких проблем»

Александр Мостовой с интересом смотрит на возможность стажировки в Госдуме.

«Да, я слышал, что Журова готова провести стажировку. Я с удовольствием готов пообщаться, тем более Светлану знаю давно, никаких проблем с этим нет.

Приехать и пообщаться с хорошими людьми я всегда за, с этим никаких проблем нет», – заявил бывший полузащитник сборной России.

Депутат Журова: «Мостовой был бы полезен в Госдуме. Готова Саше все рассказать, показать и объяснить»