Гвардиола о травмах и 1:2 от «Тоттенхэма»: «Что есть, то есть. Исключительная игра молодых футболистов, я очень доволен»
«Тоттенхэм» дома обыграл «горожан» (2:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
В составе «Манчестер Сити» травму во втором тайме получил полузащитник Савио Морейра, бразильца унесли с поля на носилках – вместо него на поле появился 19-летний Джейкоб Райт. Кроме того, защитник Мануэль Аканджи, заявленный в стартовом составе, не принимал участия в матче, вместо него выше Рубен Диаш.
– Исключительная игра. Молодые футболисты хорошо справились. Невероятная команда, они такие быстрые. Я очень доволен.
Мы играли очень хорошо. Если играть так быстро, эти парни играют еще быстрее. Во втором тайме были моменты в переходных фазах, могли закончить игру. Я прекрасно осознаю, как хорошо мы играли.
В футболе иногда мы находимся в затруднительном положении из-за количества имеющихся игроков. Травмы? Это нормально, что есть, то есть. Есть лимит игроков. Завтра узнаем, что с Савио.
– Как дела у Джека Грилиша и Кайла Уокера?
– Никаких шансов сыграть в следующих матчах.
– Холанд сегодня не играл.
– Таков и был план – чтобы он не играл сегодня. Мы не до конца восстановились, и это была бы еще большая трата энергии, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола в эфире Sky Sports.
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