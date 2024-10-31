«Ман Сити» не проходит дальше 1/4 финала в Кубке лиги 4 сезона подряд после победы в финале в 2021-м
«Манчестер Сити» в 4-й раз подряд вылетел из Кубка лиги на ранней стадии.
«Тоттенхэм» дома обыграл «Сити» (2:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги, нанеся команде тренера Пепа Гвардиолы первое поражение в сезоне. Клуб вылетел из турнира, пройдя лишь один раунд.
В сезоне-2023/24 «горожане» выбыли в первом же для себя матче в кубке, проиграв «Ньюкаслу» (0:1) в 3-м раунде.
В сезоне-2022/23 «Ман Сити» преодолел два раунда и проиграл «Саутгемптону» (0:2) в 1/4 финала.
В сезоне-2021/22 после одной победы в турнире последовал вылет от «Вест Хэма» в 1/8 финала (0:0, по пенальти – 3:5).
В сезоне-2020/21 клуб выиграл трофей, победив «Тоттенхэм» в финале (1:0).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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