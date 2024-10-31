«Сити» проиграл впервые в сезоне – было 11 побед и 3 ничьих
«Манчестер Сити» проиграл впервые в нынешнем сезоне.
Команда Пепа Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» (1:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги и вылетела из турнира.
До сегодняшнего матча «Манчестер Сити» не проиграл ни одного из 14 матчей во всех турнирах с начала сезона – «горожане» трижды сыграли вничью и одержали 11 побед, обыграв, в том числе, «Манчестер Юнайтед» по пенальти в Суперкубке Англии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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