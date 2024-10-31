«Сити» проиграл впервые в сезоне – было 11 побед и 3 ничьих

«Манчестер Сити» проиграл впервые в нынешнем сезоне.

Команда Пепа Гвардиолы уступила «Тоттенхэму » (1:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги и вылетела из турнира.

До сегодняшнего матча «Манчестер Сити » не проиграл ни одного из 14 матчей во всех турнирах с начала сезона – «горожане» трижды сыграли вничью и одержали 11 побед, обыграв, в том числе, «Манчестер Юнайтед» по пенальти в Суперкубке Англии.