Ван де Вен и Савио травмировались в матче «Тоттенхэма» и «Сити» – хавбека «горожан» унесли на носилках. Вернер хромал, уходя на замену, Аканджи не вышел в старте

Несколько игроков получили травмы в матче «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм » обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

На 14-й минуте матча из-за травмы был заменен Микки ван де Вен – защитник «Тоттенхэма» повредил бедро в подкате против Савио. Вместо нидерландца на поле вышел Дестини Удоджи . В составе «шпор» повреждение также получил Тимо Вернер – форвард, замененный на 69-й минуте матча, прихрамывал, покидая поле.

В составе «Манчестер Сити » травму во 2-м тайме получил Савио. Бразильского полузащитника унесли с поля на носилках – вместо него на поле появился 19-летний Джейкоб Райт.

Кроме того, Мануэль Аканджи , заявленный в стартовом составе «горожан», не принимал участия в матче: вместо него выше Рубен Диаш.