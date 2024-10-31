«Сити» и «Челси» вылетели, «МЮ» забил 5 без Тен Хага: как там в Кубке лиги

В 1/4 только клубы АПЛ.

Матчи 1/8 Кубка английской лиги разделились на два дня. В среду состоялись шесть игр с яркими вывесками, и два больших клуба вылетели из турнира.

«Сити» проиграл без Холанда «Тоттенхэму» и потерял двоих из-за травмы

Самая мощная вывеска раунда: «Тоттенхэм» – «Ман Сити» (2:1) . «Сити» с прошлого декабря проигрывал за 90 минут всего однажды – в финале Кубка Англии против «МЮ». В матче «Тоттенхэма» снова ожидаемо забито не меньше трех мячей.

На пятой минуте Вернер замкнул классный прострел Деяна Кулусевски, еще через 20 Пап Сарр красиво положил из-за штрафной в нижний угол после розыгрыша углового. Перед перерывом Матеуш Нунеш отыграл один мяч, на большее «Сити» не хватило.

Пепу Гвардиоле добавили головной боли внезапные травмы: Мануэль Аканджи травмировался на разминке, Савио унесли на носилках в середине второго тайма. Еще Пеп поначалу приберег Эдерсона, Йошко Гвардиола, Бернарду Силву, Эрлинга Холанда: во втором тайме вышли только португалец и хорват.

У «Сити» не так давно был красивый отрезок из шести трофеев в восьми розыгрышах Кубка лиги. Теперь ближе к кубку «Тоттенхэм», который до финала доходил три года назад.

Тен Хаг ушел – и «МЮ» забил пять!

«МЮ» вышиб «Лестер» – 5:2 с исполняющим обязанности Рудом ван Нистелроем после отставки Эрика тен Хага. Пять голов – это на два больше, чем «МЮ» забил за пять последних матчей АПЛ. Теперь они влетели «Лестеру» всего за 59 минут. На «Олд Траффорд» команды уходили на перерыв уже при счете 4:2.

Счет очень красиво открыл Каземиро – грохнул издали в девятку. Далее Алехандро Гарначо замкнул прострел, а у «Лестера» любопытным голом сразу от двух штанг отметился Биляль Эль-Ханнус. Дальше – два обидных для «Лестера» мяча: со штрафного Бруну Фернандеша с сильным рикошетом и с добивания Каземиро.

Перед свистком на перерыв отличился Конор Коуди, но через 14 минут после начала второго тайма интригу убил Фернандеш: получил пас от соперника и реализовал выход один на один.

Манкунианцы активно и динамично атаковали, но без мяча порой выглядели хаотично. Но и стиль соперника заметен: «Лестер» при Стиве Купере играет пассивно и выжидает ошибку, а потом бросается в быструю контратаку. Пробовали давить только в начале второго тайма – хватило на пять минут. Игроки «Юнайтед» впереди ошибались редко, а когда делали это, быстро возвращали мяч.

«МЮ» – победитель позапрошлого розыгрыша, но и «Лестер» хорошо выглядел в турнире: за последние восемь розыгрышей пять раз доходил минимум до четвертьфинала.

«Ньюкасл» справился с «Челси» за три минуты

«Ньюкасл» обыграл «Челси» 2:0 . В первом тайме на 23-й минуте купленный у «Базеля» 21-летний португалец Ренату Вейга потерял мяч у своей штрафной, и ошибку использовал Александр Исак. На 26-й Аксель Дисаси забил в свои ворота. Хозяева нанесли всего два удара в створ – и этого хватило для победы в два мяча.

«Ньюкасл» – финалист позапрошлого розыгрыша и может повторить успех, «Челси» выходил на решающий матч Кубка лиги дважды в трех последних сезонах. На этот раз рано вылетели, хотя в АПЛ у команды Марески всего одно поражение в восьми последних играх.

У «Арсенала» супергол забил 17-летний парень

«Арсенал» спокойно разобрался в гостях с «Престоном» – 3:0 , а мог забить и больше, учитывая 11 ударов в створ. Габриэл Жезус забил первым, пробив с близкого расстояния, потом ассистировал 17-летнему Итану Нванери, который классным ударом уложил мяч в девятку. До разгрома довел Кай Хавертц, точно пробив головой.

«Престону» историческое достижение не покорилось: никогда не проходили дальше четвертого раунда Кубка лиги. «Арсенал» стал чуть ближе к трофею, который он последний раз брал аж в сезоне-1992/93 – это в тот момент, когда появилась АПЛ.

Дубль Гакпо помог «Ливерпулю» победить «Брайтон» – у него уже 4 гола в турнире

«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» 3:2 в гостях . Последний раз «Брайтон» преодолевал эту стадию Кубка лиги 46 лет назад, не покорилась она и сейчас. В первом тайме голов не было, во втором влетело сразу пять. Началось с дубля Коди Гакпо двумя мощными ударами: сначала в дальний угол, потом в ближний – у него уже четыре гола в Кубке лиги при нуле в АПЛ. Еще у «Ливерпуля» при счете 1:2 отличился Луис Диас.

До гола колумбийца за «Брайтон» забил Симон Аденгра после обреза Джарелла Куанса, в самом конце рикошет помог отличиться Тарику Лэмпти. 2:3 – «Брайтон» вылетел, а «Ливерпуль» – победитель двух из прошлых трех розыгрышей – вышел в 1/4.

«Вилла» хороша в АПЛ, а «Пэлас» плох, но в Кубке лиги все совсем наоборот

«Астон Вилла» уступила 1:2 «Кристал Пэлас» на своем поле. Эберечи Эзе и Джон Дуран обменялись голами в первом тайме, а после перерыва Даити Камада четко пробил из-за штрафной. В АПЛ дела у команд складываются совсем иначе: «Пэлас» выиграл всего однажды за девять туров, а «Вилла» не проигрывает в семи матчах.

Последний раз дальше этого раунда лондонцы проходили в 2012-м – сыграли в полуфинале. «Вилла» дошла до финала в 2020-м – уступила «Ман Сити» (1:2), победный мяч забил будущий обладатель «Золотого мяча» – Родри.

«Саутгемптону» помог вынос с линии ворот и редко играющий защитник

«Саутгемптон» победил «Сток Сити» 3:2 . У «Саутгемптона» в АПЛ уже 22 подряд матча без побед с учетом позапрошлого сезона, зато в Кубке лиги дела идут хорошо. Правда, заехавший в гости «Сток Сити» забил дважды, отыграв 0:2, и чудом не закатил третий, когда японский защитник «Саутгемптона» Юкинари Сугавара вынес мяч с линии ворота.

Было бы 2:3, а стало 3:2 – в конце отличился защитник Джеймс Бри, который в этом сезоне всего однажды сыграл в АПЛ (недавно против «Сити»). Зато не первый раз отличился в Кубке лиги – в августе забивал «Кардиффу».

В матче «Брентфорда» опять голы, выйти дальше помог промах легенды соперника

«Брентфорд» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» (1:1, по пенальти 5:4) . «Брентфорд» в АПЛ приучил к тому, что в его матчах забивают обе команды – такое за девять туров не произошло только однажды. Традицию не нарушили и в Кубке лиги против «Шеффилд Уэнсдей» – 1:1 к 57-й минуте, дальше – серия пенальти.

Там команды забили друг другу по четыре, затем «Брентфорд» реализовал пятый удар, а его вратарь Марк Флеккен отбил последний пенальти в серии. Антигероем стал защитник «Шеффилда» Лиэм Палмер, сыгравший 449-й матч за клуб (место в топ-7 за всю его историю). «Брентфорд» сыграет в 1/4 третий раз за последние пять сезонов.

* * *

В турнире остались только клубы АПЛ. Жеребьевку провели сразу, вот четвертьфинальные пары:

«Тоттенхэм» – «МЮ»

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»

«Ньюкасл» – «Брентфорд»

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»

Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan, Justin Setterfield, Matt McNulty, Michael Regan