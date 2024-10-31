12

«Реал» защищает Винисиуса как Роналду в свое время (Relevo)

«Реал» защищает Винисиуса Жуниора так же сильно, как и Криштиану Роналду ранее.

По данным Relevo, мадридский клуб решил не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча» в Париж, когда стало понятно, что приз достанется хавбеку «Ман Сити» Родри, потому что почувствовал несправедливость по отношению к своей звезде.

«Мадрид» по решению президента Флорентино Переса решил не присутствовать на мероприятии, чтобы защитить себя от того, что они считают «серьезной несправедливостью», и чтобы защитить звездного игрока.

В «Реале» до сих пор очень расстроены итогами церемонии и объясняют это только влиянием УЕФА и «войнами» с этой организацией, в том числе из-за Суперлиги. В клубе не видят какой-либо спортивной причины, которая ставит Родри выше Винисиуса по итогам прошлого сезоне, или выше Даниэля Карвахаля.

Этим демаршем «сливочные» стремились поддержать Винисиуса, лишенного признания, которого, по мнению клуба, он заслуживал как лучший футболист мира.

Подобная поддержка Винисиуса похожа на ту, которую «Реал» ранее оказывал Роналду. Клуб всегда боролся за то, чтобы португальский форвард выигрывал «Золотой мяч» в борьбе с Лионелем Месси, его последовательно защищали до самого конца, до ухода на фоне разногласий с Пересом. Игрока защищали на фоне проблем с налоговой, боролись за отмену дисквалификаций и так далее.

Что касается Винисиуса, то клуб, помимо прочего, поддерживает бразильца в его борьбе против расизма. Некоторые даже отмечают, что поддержка вингера со стороны «Мадрида» уже превышает поддержку Криштиану.

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoУЕФА
logoФлорентино Перес
logoЗолотой мяч
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoДаниэль Карвахаль
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
logoСуперлига Европы
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» заявил о неуважении, узнав, что избалованный мальчик не выиграл – неспортивно и высокомерно. Мне стыдно, хоть я и фанат этого клуба». Вигго Мортенсен о «Золотом мяче»
148сегодня, 17:26
📱 Фаны Винисиуса атакуют тезок Родри в инстаграме – досталось даже Джорджине!
88сегодня, 13:25
«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку про вингера «Реала» после невручения ему «Золотого мяча»
97сегодня, 11:13
Доменек о «Золотом мяче»: «Реал» – очень маленький клуб, ужасное поведение. Им дали хорошее определение: «Не начинают игру, пока не знают, каким результатом она закончится»
126сегодня, 10:20
УЕФА про обвинения «Реала» против Чеферина в том, что Винисиус не получил «Золотой мяч»: «Это говорит о них все»
170сегодня, 10:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» победил «Брайтон», «МЮ» забил 5 голов «Лестеру», «Челси» проиграл «Ньюкаслу», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»
23227 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» вынес «Лестер» (5:2) в первом матче без тен Хага. Бруну и Каземиро сделали по дублю, у Гарначо гол и ассист
6228 минут назад
Матч «Валенсии» и «Реала» могут перенести на 2025-й из-за плотного календаря мадридцев. Возможно, придется играть в мае (Relevo)
429 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл 2:2 с «Пармой», «Интер» разгромил «Эмполи»
9830 минут назад
«Ювентус» не выиграл у «Пармы» – 2:2. Команда Мотты не побеждает 3 матча подряд и идет 4-й в Серии А с отставанием от «Наполи» в 7 очков
4530 минут назад
«Челси» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Ньюкаслу» – 0:2. Исак забил, Дисаси отправил мяч в свои ворота
5331 минуту назад
Лаутаро о 7-м месте на «Золотом мяче»: «Ожидал большего, честно говоря. Иногда эти награды несправедливы, но я доволен своей работой в «Интере» и сборной»
1346 минут назад
Клопп о финале ЛЧ-2022: «Как «Ливерпуль» проиграл?! Перчатки Куртуа пылали. Я не встречал команду, которая была бы столь не подвержена давлению, как «Реал»
947 минут назад
Каземиро сделал 3-й дубль за «МЮ» – «Лестеру» в Кубке лиги. У бразильца 3 гола в 2 последних матчах
7сегодня, 20:57
Ла Лига попросила RFEF перенести матч «Валенсия» – «Реал» и еще 4 встречи из-за наводнения и траура в Испании. Решение примут завтра
8сегодня, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
Мотта о 2:2 с «Пармой»: «Ювентусу» нужно стать лучше. Мы подарили много шансов сопернику»
8 минут назад
Тухель хотел возглавить «Рому» после де Росси, но клуб выбрал Юрича (Mana Mana Sport)
311 минут назад
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 2:1 – Матеуш Нунеш забил. Онлайн-трансляция
716 минут назадLive
Кубок Испании. 1-й раунд. «Севилья» разгромила «Лас Росас», «Жирона» забила 4 гола «Эстремадуре 1924»
117 минут назад
«Арсенал» разгромил «Престон» на выезде – 3:0. Забили Жезус, Нванери и Хавертц
325 минут назад
Индзаги о ничьей с «Юве»: «Были смешанные чувства, что-то не сработало. «Интер» играет на высоком уровне, и несколько ключевых игроков выбыли, это влияет на управление командой»
228 минут назад
«Бавария» разнесла «Майнц» в Кубке Германии – 4:0! Мусиала сделал хет-трик, Сане забил
332 минуты назад
Кубок Германии. 1/16 финала. «Бавария» забила 4 гола «Майнцу», «Фрайбург» победил «Гамбург»
1132 минуты назад
У «Ливерпуля» 10 матчей без поражений – 9 побед и 1 ничья. Сегодня обыграли «Брайтон» в Кубке лиги
340 минут назад
«Ливерпуль» победил «Брайтон» в Кубке лиги – 3:1. Гакпо сделал дубль, Диас забил
544 минуты назад