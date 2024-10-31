«Реал» защищает Винисиуса как Роналду в свое время (Relevo)

«Реал» защищает Винисиуса Жуниора так же сильно, как и Криштиану Роналду ранее.

По данным Relevo, мадридский клуб решил не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча» в Париж, когда стало понятно, что приз достанется хавбеку «Ман Сити» Родри, потому что почувствовал несправедливость по отношению к своей звезде.

«Мадрид» по решению президента Флорентино Переса решил не присутствовать на мероприятии, чтобы защитить себя от того, что они считают «серьезной несправедливостью», и чтобы защитить звездного игрока.

В «Реале» до сих пор очень расстроены итогами церемонии и объясняют это только влиянием УЕФА и «войнами» с этой организацией, в том числе из-за Суперлиги . В клубе не видят какой-либо спортивной причины, которая ставит Родри выше Винисиуса по итогам прошлого сезоне, или выше Даниэля Карвахаля .

Этим демаршем «сливочные» стремились поддержать Винисиуса, лишенного признания, которого, по мнению клуба, он заслуживал как лучший футболист мира.

Подобная поддержка Винисиуса похожа на ту, которую «Реал» ранее оказывал Роналду . Клуб всегда боролся за то, чтобы португальский форвард выигрывал «Золотой мяч» в борьбе с Лионелем Месси, его последовательно защищали до самого конца, до ухода на фоне разногласий с Пересом. Игрока защищали на фоне проблем с налоговой, боролись за отмену дисквалификаций и так далее.

Что касается Винисиуса, то клуб, помимо прочего, поддерживает бразильца в его борьбе против расизма. Некоторые даже отмечают, что поддержка вингера со стороны «Мадрида » уже превышает поддержку Криштиану.

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии