«Реал» защищает Винисиуса как Роналду в свое время (Relevo)
По данным Relevo, мадридский клуб решил не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча» в Париж, когда стало понятно, что приз достанется хавбеку «Ман Сити» Родри, потому что почувствовал несправедливость по отношению к своей звезде.
«Мадрид» по решению президента Флорентино Переса решил не присутствовать на мероприятии, чтобы защитить себя от того, что они считают «серьезной несправедливостью», и чтобы защитить звездного игрока.
В «Реале» до сих пор очень расстроены итогами церемонии и объясняют это только влиянием УЕФА и «войнами» с этой организацией, в том числе из-за Суперлиги. В клубе не видят какой-либо спортивной причины, которая ставит Родри выше Винисиуса по итогам прошлого сезоне, или выше Даниэля Карвахаля.
Этим демаршем «сливочные» стремились поддержать Винисиуса, лишенного признания, которого, по мнению клуба, он заслуживал как лучший футболист мира.
Подобная поддержка Винисиуса похожа на ту, которую «Реал» ранее оказывал Роналду. Клуб всегда боролся за то, чтобы португальский форвард выигрывал «Золотой мяч» в борьбе с Лионелем Месси, его последовательно защищали до самого конца, до ухода на фоне разногласий с Пересом. Игрока защищали на фоне проблем с налоговой, боролись за отмену дисквалификаций и так далее.
Что касается Винисиуса, то клуб, помимо прочего, поддерживает бразильца в его борьбе против расизма. Некоторые даже отмечают, что поддержка вингера со стороны «Мадрида» уже превышает поддержку Криштиану.
«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии
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