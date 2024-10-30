«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку про вингера «Реала» после невручения ему «Золотого мяча»

Фанаты «Валенсии» придумали издевательскую кричалку про Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала » не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Как сообщает COPE, болельщики «Валенсии» подготовили специальную кричалку к предстоящему матчу против «Реала» и распространяют ее в соцсетях. Она звучит так: «Пляжный мяч Винисиусу , пляжный мяч».

Матч «Валенсия » – «Реал» состоится 2 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Ситуация с Винисиусом – самая большая несправедливость в истории «Золотого мяча». Выступление за «Реал» должно было сыграть в его пользу». Редактор бразильской газеты Estadao Фалдон о награде