«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии

Даже своих болельщиков.

«Реал» не приехал на церемонию «Золотого мяча», потому что разозлился из-за невручения награды Винисиусу. Как минимум противоречиво.

«Реал» в ярости. Даже не прилетели на церемонию!

Первым о пролете Винисиуса написал журналист Фабрис Хокинс: что окружение Винисиуса и «Реал» узнали об уходе «Золотого мяча» другому и очень расстроились.

Узнав решение «Франс футбола», представители «Мадрида» просто «впали в ярость», пишет инсайдер Хосе Луис Санчес. Они не понимают критериев: задаются вопросом, почему серьезным претендентом на награду был Родри, но не был Дани Карвахаль, выигравший и Евро, и Лигу чемпионов? В «Реале» видели его вторым номером после Винисиуса.

Говорят, «Мадрид» не против лично Родри, но не понимает, на чем основан такой выбор. Считают это «несправедливостью» и «историческим позором».

За несколько часов до церемонии стало известно, что никто из «Реала» не полетит во Францию. Как пишет As, так решили поддерживать Винисиуса – сам он «удивлен и разочарован». Marca добавляет, что не приехал даже директор Эмилио Бутрагеньо. Еще «Мадрид» приглашал Роналдо, вроде бы он должен был вручать приз Винисиусу в этом сценарии.

Сам Винисиус планировал огромную вечеринку в центре Парижа. Он забронировал место и подобрал костюм. Бразилец подготовил чартерный рейс для тренеров, руководителей «Реала» и семьи. Планировал привезти около 50 человек, но незадолго до взлета стало известно, что приз не достанется ему, и все отменили.

Винисиус решил не ехать на церемонию, как и Карло Анчелотти – признанный тренер года. Кроме того, «Реал» отменил пятичасовую программу о «ЗМ» на клубном ТВ – злы из-за несправедливости.

Организатор «ЗМ» считает поведение «Реала» позором. Справедливо?

Исполнительный директор «Золотого мяча» Марк Лас отреагировал на сливы: «Только два человека знают обладателя приза – я и глава «Франс футбол»l. Любой другой, кто говорит, что знает победителя или что видел список – лжет. Уверяем вас, что обладатель «Золотого мяча» не знает о своей победе».

Уже на церемонии это подтвердил Родри: «Не знаю, выиграл я или нет. Это не имеет значения».

По информации EFE, организаторы «Золотого мяча» считают решение «Реала» пропустить церемонию «уму непостижимым». Издание даже привело прямой анонимный комментарий: «Решение «Мадрида» не прилетать абсурдно. Обладатель пока не знает, что выиграл. Пока никто не проинформирован. Нет никакой информации. Это позор».

И все равно «Франс футбол» ответил «Реалу»: убрали имена Винисиуса и Джуда Беллингема с кресел.

По информации COPE, президент Флорентино Перес в ярости и считает, что так УЕФА «мстит «Реалу» за Суперлигу» – хотя связь сомнительная, ведь УЕФА всего лишь помогает в организации церемонии и не отвечает за вручение награды. Правда, у этого поста не указан автор, выглядит сомнительно. Но как не отметить.

То, что «Реал» не приехал на церемонию – плохо. Взгляд болельщика «Мадрида»

Мнение Юры Ла Саеты из главного блога о «Реале».

Лет семь-десять назад Криштиану Роналду и Лионель Месси заложили очень плохую тенденцию, когда один из главных претендентов на награду не приезжает на церемонию вручения «Золотого мяча», если узнает, что не выиграл. Они делали так не всегда, но создали прецедент.

«Мадрид» повторил этот трюк, но еще масштабнее – в Париже ни одного представителя клуба, хотя на награду номинировано семь футболистов.

Не поехали не только игроки, но и Карло Анчелотти с Эмилио Бутрагеньо, которые должны были забрать награды лучшему тренеру года и лучшему клубу года.

Это ужасное решение. Максимум неуважения к коллегам, к тому же выставляет руководство «Мадрида» обиженными детьми, которые забились в угол и проклинают весь мир после того, как им не вручили конфетку.

Возможно, решение действительно несправедливое, но это не последняя церемония «Золотого мяча» и точно не последний год, когда игрок «Реала» претендует на награду. Такое поведение сбивает с толку. Нельзя в один год проявлять неуважение к награде, а потом гордиться ею, если обладателем станет твой футболист. Игроки «Реала» не перестанут стремиться выиграть «Золотой мяч».

Решение «Реала» – сиюминутная эмоция. Это не то, что мы привыкли видеть от такого клуба.

«Они боятся нас». Винисиуса поддерживают – но бойкотом «Реала» тоже недовольны

Не всем понравилось решение «Реала» не ехать.

Например, Луису де ла Фуэнте – тренеру сборной Испании: «Считаю, что нехорошо, когда такая огромная организация – как «Реал Мадрид» – не присутствует на мероприятии такого рода. Быть здесь, представляя Испанию – огромная честь. Конечно, каждый сам решает, что делать, но меня это немного огорчает».

А вот друг Винисиуса и репер MC Maneirinho поддержал Жуниора: « Брат, ты лучший в мире. Твоя игра это нечто большее, чем просто катание мяча. Тот, кто родом из наших мест, старается не в два раза, а в десять раз сильнее. Они боятся нашего присутствия. Это их менталитет, но это не потрясет нас. Они боятся нас».

Бразильская футболистка Людмила – тоже на стороне соотечественника: «Нам с малых лет говорят, что мы черные, а значит должны быть в два раза лучше. Через несколько лет я подумала: «Как стать в два раза лучше, если они отстают на сто раз. За рабство. За предрассудки. За историю. За травму и психозы. За все, что произошло. И как здесь стать вдвое лучше?»

«У вас будут проблемы!» Негатив и вне «Реала» – многие тоже не поняли, почему не Винисиус

Шокированы.

● Очень недоволен Ришарлисон : «Если Вини не победит – это дерьмо. У вас будут проблемы!»

● Марио Лемина разочарован: «Родри – лучший полузащитник в мире. Лучший игрок в мире сейчас – это Винисиус Жуниор. Нет сомнений. Прощай, футбол!»

● Экс-футболистка Марта злится: «Что за? Целый год я ждала момента, когда Винисиуса заслуженно признают лучшим игроком мира. Теперь слышу, что ему не дадут «Золотой Мяч». Что это за «Золотой мяч». «Франс Футбол», да что с вами не так?»

● А вот мнение Тони Крооса : «Думаю, «Золотой мяч» должен выиграть Винисиус, но победит Родри. Я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе. Им нет места в командном виде спорта».

Конечно, история разлетелась в медиа. Соцсети «Севильи» тоже подшутили над «Реалом»: «Админ не приедет в Париж. Его уверяют, что он не выиграет «Золотой мяч». Испанский аккаунт Чупа-Чупс даже предложил Винисиусу «пососать золотой...».

L’Equipe в своей прямой трансляции эфира церемонии показывал мемы с Винисиусом.

Не прямой эфир с церемонии. Но тоже некрасиво.

За час до старта церемонии чартерный рейс улетел из Мадрида в Париж. Мы верили в «Мадрид», что кто-то все-таки приедет, но нет.

Винисиус так и не приехал. «Реал» тоже предпочел дома сидеть.

Все вокруг самой интригующей церемонии «ЗМ» за годы – как это было?

«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?

Фото: Gettyimages /Gonzalo Arroyo Moreno, David Ramos