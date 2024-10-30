УЕФА про обвинения «Реала» против Чеферина в том, что Винисиус не получил «Золотой мяч»: «Это говорит о них все»

В УЕФА отреагировали на действия «Реала».

Вингер мадридского клуба Винисиус не получил «Золотой мяч », став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Делегация «Реала » не посетила церемонию награждения. В неофициальном сообщении клуб предположил, что за решением не вручать приз Винисиусу может стоять президент УЕФА Александер Чеферин.

«Если они заявляют что-то подобное, это говорит о них все. И это не заслуживает дальнейших комментариев с нашей стороны», – приводит слова высокопоставленного чиновника УЕФА Relevo.

«Реал» чувствует себя обманутым после «Золотого мяча» и считает, что произошедшее – не случайность. В клубе не против Родри, проблема – в отношениях с УЕФА и France Football