Фанаты Винисиуса устроили безумие в соцсетях! Они пишут гневные комменты «Родри-звездам» – досталось даже Джорджине

Победа Родри на «Золотом мяче» здорово прошлась по нежным сердцам поклонников Винисиуса. Свою злость болельщики решили вылить в интернете, но возникла проблема: Родри не ведет соцсети. Видимо, об этом факте из биографии полузащитника фанаты бразильца не знали.

От гнева поклонников Винисиуса первым пострадал Родриго Де Поль. Аргентинец зарегистрирован в инстаграме под ником rodri depaul. Болельщики спутали футболиста «Атлетико» с игроком «Ман Сити» и принялись строчить однотипные комментарии:

💭 «Ты не заслужил «Золотой мяч».

💭 «На «Золотом мяче» ты ограбил Винисиуса».

💭 «Бро, отдай эту награду Винисиусу, ты ее не заслужил».

В какой-то момент тревогу забили слушатели певицы Оливии Родриго. Поклонники Винисиуса пришли в комментарии к девушке все с той же претензией – «Золотой мяч» нужно отдать бразильцу.

В какой-то момент гнев фанатов Вини превратился в глобальный мем. Соцсети звезд, в чьем имени есть «родри», заполонили комментарии о «Золотом мяче».

Родриго Бентанкур тоже проснулся в звании грабителя Винисиуса.

Родриго Рикельме будет, что обсудить с Де Полем.

Хамес Родригесу повезло: его не только обвиняют в воровстве, некоторые поздравляют колумбийца с заслуженным «Золотым мячом».

17-летнему Родриго Мора де Карвалью из «Порту» тоже досталось.

Фанаты Вини устроили огонь по своим! Родриго Гоэсу пришлось страдать от наплыва комментаторов вместо тезки.

Досталось даже Джорджине Родригес – возлюбленной Роналду.

Как же Родри повезло не иметь соцсетей!

🎥 И кто тут нарушает фейр-плей? Фанаты уверены, что после «ЗМ» Родри издевался над Винисиусом

«Это хуже, чем победа Месси в 2023». А вот и фанаты, которые не считают, что Родри заслужил «Золотой мяч»

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