Гонду предлагали «Спартаку» до перехода в «Зенит». Амарал посчитал, что аргентинец не лучше форвардов, которых он рассматривал (Metaratings.ru)

Лусиано Гонду мог оказаться в «Спартаке» до перехода в «Зенит».

23-летний форвард в межсезонье перешел в «Зенит» из «Архентинос Хуниорс».

По данным Metaratings.ru, посредники предлагали Гонду «Спартаку » до его переезда в Санкт-Петербург.

Однако спортивный директор москвичей Томаш Амарал посчитал, что аргентинец не лучше тех нападающих, которых он на тот момент рассматривал.

Лусиано забил 5 голов в 7 матчах Мир РПЛ . У лучшего бомбардира красно-белых Манфреда Угальде 6 мячей в 13 играх.

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