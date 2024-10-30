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  • Гонду предлагали «Спартаку» до перехода в «Зенит». Амарал посчитал, что аргентинец не лучше форвардов, которых он рассматривал (Metaratings.ru)
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Гонду предлагали «Спартаку» до перехода в «Зенит». Амарал посчитал, что аргентинец не лучше форвардов, которых он рассматривал (Metaratings.ru)

Лусиано Гонду мог оказаться в «Спартаке» до перехода в «Зенит».

23-летний форвард в межсезонье перешел в «Зенит» из «Архентинос Хуниорс».

По данным Metaratings.ru, посредники предлагали Гонду «Спартаку» до его переезда в Санкт-Петербург.

Однако спортивный директор москвичей Томаш Амарал посчитал, что аргентинец не лучше тех нападающих, которых он на тот момент рассматривал.

Лусиано забил 5 голов в 7 матчах Мир РПЛ. У лучшего бомбардира красно-белых Манфреда Угальде 6 мячей в 13 играх.

«Зенит» и «Матч» называют игрока не Гонду, а Лусиано. Почему?

Гонду – спасение Семака без Глушенкова

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛусиано Гонду
Томаш Амарал
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