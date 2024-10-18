«Зенит» и «Матч» называют игрока не Гонду, а Лусиано. Почему?

«А тебе разрешили писать Гонду?» – пошутил Тимур Гурцкая над Александром Дорским в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат» в начале сентября. «Я ни у кого не спрашивал», – отреагировал автор Спортса.

Спустя несколько недель реплика Гурцкая не кажется шуткой. Его шоу, Спортс и большинство других медиа называют аргентинского футболиста по фамилии. Все меняется, когда речь про места, связанные с «Газпромом».

«Зенит», телеканал «Матч ТВ» и сайт «Матча» произносят и пишут только имя (Лусиано), хотя сначала добавляли фамилию.

Почему?

Как правильно: Гонду или Гондоу? Что значит эта фамилия?

При рождении аргентинцам дают от одного до трех имен и одну-две фамилии – от отца и мамы. Но в отличие от Испании, где две фамилии в документах – норма (хоть в жизни и используют одну), в Аргентине чаще вписывают отцовскую. «Я только что взял список людей из группы универа. Двойные фамилии – у шести студентов из 21», – сообщал пользователь Reddit с ником lonconazo.

Лусиано Гонду попал бы в меньшинство с двумя фамилиями. Его полное имя – Luciano Emilio Gondou Zanelli.

«Испанец прочтет это как Лусьяно Гонду Санелли», – говорит Спортсу кандидат филологический наук, испанист и директор института Сервантеса в Москве Татьяна Пигарева .

– То есть не Гондоу, хотя так пишется?

– Нет, живой испанец подтвердил – Гонду. С ударением на последний слог.

В интервью аргентинской лиге футболист называет себя Лусиано (но похоже и на Лусьяно) Гонду (ударение на последний слог). Так в общении с Гонду говорит и сотрудник его бывшего клуба «Архентинос Хуниорс».

По словам Пигаревой, в испанском нет слов Gondou и Zanelli. Проследить истоки через однокоренные слова тоже невозможно.

Генеалогический сайт Geneanet.org считает: фамилия Гонду – французского происхождения, ее до сих пор носят некоторые семьи на территории Франции. Фамилия Санелли, по версии того же сайта, – франко-итальянская.

Данные другого генеалогического сайта – Forebears: фамилия Гонду чаще всего встречается в Аргентине (у одного человека на миллион; для сравнения Головин в России – у каждого 538-го), а Санелли – в Италии (у одного на полторы тысячи), Бразилии и снова Аргентине.

Как Гонду называли раньше? Аргентинцев в РПЛ когда-нибудь обозначали по именам?

До 2015 года в Аргентине работал закон: у граждан с двойной фамилией первой шла отцовская (сейчас можно выбирать). Как правило, именно по ней мы знаем футболистов, артистов и других известных аргентинцев.

Гонду не исключение. По фамилии отца его называли:

– три бывших клуба – «Ривер Плейт », «Сармьенто» и «Архентинос Хуниорс »;

– аргентинские медиа и комментаторы ;

– сайт ФИФА ;

– сервисы статистики ;

– сам Гонду – представляясь на видео и в социальных сетях;

– и даже в интервью сайту «Зенита» сразу после перехода.

«Скажите, пожалуйста, как правильно произносится ваше имя, чтобы в России все обращались к вам правильно», – спросила пресс-служба.

«Лусиано ГондУ», – ответил игрок.

В первые два дня после перехода «Зенит» использовал фамилию. Но на презентации игрок получил футболку «Лусиано» – и дальше клуб называл его исключительно по имени.

История Гонду – уникальная. До него в РПЛ играли 52 аргентинца , в том числе восемь – в «Зените». 51 носил на спине фамилию, а Томас Муро из «Оренбурга» – имя и фамилию.

Теоретически имя на форме может быть желанием игрока. Но до этого он всегда играл под фамилией и использовал ее в соцсетях. Имя в профиле инстаграма, наоборот, поменял на Luchi.

Как медиа в России называют Лусиано Гонду? Какая у них логика?

Большинство российских медиа используют фамилию или связку имени и фамилии. Например, так поступает Спортс.

«Правило такое: в полном варианте пишем «Лусиано Гонду», в коротком – «Гонду». В заголовках новостей обычно используем только фамилии футболистов, тренеров и других персон.

В заголовках текстов – тоже, но иногда допустимы свободные формы. Например, в каких-то случаях можем написать «Лео» вместо «Месси» или «Квинси» вместо «Промес», если уверены, что читатель сразу поймет, о ком речь», – объясняет редактор отдела футбола Спортса Павел Тихонов.

По похожим правилам работает «Спорт-Экспресс ».

«Когда в РПЛ приходит новый игрок и возникает спорная ситуация по поводу того, как называть его в газете и на сайте, ее решает Александр Бобров (журналист отдела футбола, по образованию – военный переводчик). В лингвистической части он понимает больше нас, как он скажет – так мы и делаем.

В итоге кто-то наших авторов пишет Лусиано, кто-то – Лусиано, а в скобках – Гонду, кто-то – просто Гонду. Не видим в этом никакой проблемы», – говорит зам главного редактора «СЭ» Максим Алланазаров.

Гонду регулярно называют по фамилии Sport24 и «Чемпионат ».

«Когда «даем имя» футболисту, ориентируемся исключительно на прагматику: как его зовет клуб, лига, другие сайты, то есть на количество упоминаний», – объясняет главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Ведущие канала «Это футбол, брат» также чаще используют фамилию. Например, в выпуске «Итогов» три недели игрока ни разу не назвали по имени, 7 раз – по фамилии (5 раз – так сделал Тимур Гурцкая, дважды – Александр Дорский), один раз использовали сочетание имени и фамилии (Дорский). В выпуске перед паузой на сборную дважды звучала фамилия (Гурцкая и Дорский), дважды – имя (Дорский).

«У нас нет договоренностей, как его называть. Это касается не только Лусиано Гонду, но и каждого персонажа РПЛ, который может всплыть в разговоре, – поясняет Дорский. – Даже когда в «Локомотив» переходил Педро/Педриньо, было то же самое. Это никогда не обсуждается, поэтому не обсуждалось и сейчас.

Любое упоминание в «Итогах» я разделил бы на две части. Первое – графическое, то есть как называем игрока на слайдах. Всегда – по фамилии. Я вообще не помню случая, чтобы мы кого-то называли не по фамилии. Если такие случаи были, значит они абсолютно несущественные. Что касается разговора, то правил нет, все происходит инстинктивно. Кого-то можно назвать по имени-отчеству, кого-то – производной от фамилии, как Даню Кругового (Круг), кого-то – сокращением от имени, как Аббосбека Файзуллаева (Аббос).

Как есть в голове – так и называешь. В случае Лусиано Гонду в эфире звучали и фамилия, и имя. Кому как удобно и в какой момент».

Почему «Зенит» и «Матч ТВ» не вспоминают фамилию Гонду? Так было всегда?

В каждом выпуске «Итогов» участвуют не только ведущие, но и один гость. Две недели назад гостем был зам генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.

Аршавин 7 раз назвал Лусиано по имени, 3 раза – по фамилии. Дважды это выглядело так:

1. «А с другой стороны, видишь, тот же Гонду… Эээ… Там Лусиано …»

2. «Педро или кто-то слева… Мостовой. Справа – Глушенков. Гонду или Лусиано – в центре»

Исправления самого себя – фактурная иллюстрация, как для «Зенита» чувствительна фамилия Гонду. Клуб не называл его по фамилии с 28 августа – ни на сайте, ни в соцсетях. На карточках для болельщиков, которые подписывал игрок, тоже выведено только имя.

Идентично поступает «Матч ТВ». По запросу «Гонду» сайт телеканала выдает трансляции и хайлайты сборной Гондураса и интервью Деяна Станковича, где его спрашивают: «Почему поменяли Бонгонду ?» То есть даже в день, когда «Зенит» упоминал фамилию, «Матч» уже ее избегал и писал так: «Зенит» объявил о подписании контракта с нападающим Лусиано».

Ровно за месяц до этого события Аргентина вышла в плей-офф Олимпиады. «Матч» осветил это новостью, где дважды написал фамилию Гонду.

Для сравнения: за «Зенит», по версии «Матча», забивал уже не Гонду, а Лусиано.

В сокрытии фамилии «Матч» превзошел «Зенит». Например, поиск по слову «Гонду» на сайте клуба находит пять постов из августа 2024-го плюс профиль Лусиано.

Поиск на сайте «Матча» находит только профили сборной Гондураса и трех футболистов: Седрика Гондо, Сиути Гонда и Филиппа Гонде.

По слову «Лусиано» появляются 50 профилей . У 49 из них указаны фамилии, у одного – два имени: Эмилио Лусиано.

А как говорят комментаторы «Матча»? Их просили избегать фамилии?

Может быть, сайт «Матча» – исключение, а на каналах холдинга произносят фамилию?

Я посмотрел два матча с участием Гонду: дебют против «Пари НН» и последний – против «Оренбурга».

Игру в Нижнем Новгороде комментировали Александр Быков и Роман Нагучев. На двоих они 31 раз произнесли «Лусиано», дважды – «новичок «Зенита», однажды – «32-й номер». Фамилию автора дубля назвали ноль раз.

На матче с «Оренбургом» работали Михаил Крестинин и Павел Богданов. Результат: «Лусиано» – 36 раз, «аргентинец» – 2 раза, «32-й номер» – 1 раз, «Лусиано Гонду» или «Гонду» – 0 раз.

То же самое – в студийных эфирах. Ведущие «Матч ТВ» и «Матч Премьер» игнорируют фамилию Гонду.

Чтобы понять, почему так происходит, Спортс попросил о комментарии сотрудников сайта и телеканалов «Матча». Некоторые проигнорировали запрос, другие отказались обсуждать тему «Зенита».

Не получив ответ, Спортс отправил вопросы в пресс-службу холдинга. Вот эти вопросы:

1. Сайт «Матч ТВ» называет Лусиано Гонду исключительно Лусиано. Почему редакция установила именно эту форму написания?

2. С момента перехода игрока в «Зенит» редакция не упоминает фамилию Лусиано, его тег на сайте – тоже без фамилии. Хотя остальных аргентинцев из РПЛ сайт называет по имени и фамилии, как и игроков любых других национальностей (кроме бразильцев, которые традиционно знакомы по прозвищам). С чем связана подобная исключительность?

3. На телеканалах линейки «Матч ТВ» игрока также называют по имени. Фамилия в репортажах с матчей «Зенита» не звучит ни разу, а имя – 30-40 раз. С чем это связано?

4. Существует ли на «Матч ТВ» правило (запрет) не употреблять фамилию Гонду?

5. Рекомендовал ли кто-то «Матч ТВ» («Зенит, АП, главный лингвист России – кто угодно), как сайт должен называть Лусиано Гонду?

На пять вопросов «Матч ТВ» ответил в четырех предложениях.

«В случае с произношением и написанием фамилий футболистов мы отталкиваемся от транскрипции или сокращенных имен, указанных на футболках игроков, а также просьб клубов, представляющих интересы футболистов. Насколько нам известно, аргентинский нападающий «Зенита» сам называет себя по имени или сокращенно – «Лучи».

В российском чемпионате есть множество подобных примеров – например, экс-вратарь «Локомотива» Гилерме, имея фамилию Маринато, просил нанести на футболку именно имя и вошел в историю нашей лиги как «Гиля». Тоже самое можно сказать про Жано Ананидзе, бывшего игрока «Спартака» – на его футболке также было нанесено имя футболиста, – рассказали в пресс-службе «Матч ТВ».

***

Спортс спрашивал не только у «Матча», но и у других спикеров: «Рекомендовал ли кто-то, как вы должны называть Лусиано Гонду?»

«Скажу честно, была некая просьба от «Зенита»: вы можете поменьше писать Гонду и делать акцент на Лусиано? Знаю, что на презентации люди из пресс-службы тоже по-доброму просили журналистов: если не сложно, лучше пишите Лусиано», – сказал Максим Алланазаров из «Спорт-Экспресса».

По информации Спортса, распоряжение употреблять «Лусиано», а не «Гонду» также поступило журналистам «Матч ТВ» от собственного руководства . Боссы не озвучили причину, но просили сотрудников соблюдать правило.

Спортс повторно уточнил у пресс-службы, есть ли на сайте и каналах холдинга запрет на употребление фамилии и могут ли авторы и комментаторы говорить «Гонду». На момент публикации мы не получили ответа.

Что говорят в «Зените»?

За два месяца с момента трансфера «Зенит» не высказывался о ситуации, если не считать вопрос «Как правильно произносится ваше имя?» (и ответ: Лусиано Гонду).

Спортс связался с «Зенитом». Приводим вопросы и ответы целиком.

– Прошлые клубы, аргентинские и европейские медиа и сервисы статистики всегда называли Лусиано Гонду по фамилии или имени-фамилии. Так же игрок называет сам себя в соцсетях. Почему на форме «Зенит» написал «Лусиано» и исключительно по имени называет его на сайте и в соцсетях?

– Мы обсуждали варианты нанесения с футболистом, и он решил, что на футболке в «Зените» будет его имя Лусиано. Игрок сам предложил нанести имя, потому что во всех командах его всегда называли «Лучо» или «Лучи».

– Советовал ли «Зенит» российским медиа называть Лусиано Гонду по имени, а не фамилии?

– Изначально мы заметили, что при передаче его фамилии на русский язык многие писали неправильно, и действительно просили редакции, в том числе и «Спортса» писать не «Гондоу», а «Гонду» – с точки зрения правил транскрипции. И именно так его и объявили. Когда же самим игроком было принято решение на футболке писать свое имя – Лусиано, прямо перед презентацией, уже в фирменном магазине, мы попросили приглашенные СМИ обращаться к нему тоже по имени.

С такой же просьбой обратились в «Матч ТВ», и каждый раз, когда приезжаем на выезд, просим принимающую сторону при выведении составов и объявлений диктора использовать имя – Лусиано .

Интересно, что это тема вызвала именно у вас такой интерес, ведь сравнительно недавно после ребрендинга «Спортс» столкнулся с похожей историей: известный тренер настойчиво называла вас «Спортс.ру»… И кстати, «Зенит» на просьбу ваших коллег, называть вас отныне «Спортс» отреагировал максимально серьезно и уважительно.

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Фото: AFP /JUAN CARLOS HERNANDEZ; РИА Новости /Михаил Киреев, Григорий Соколов; Maksim Konstantinov/Global Look Press