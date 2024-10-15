Гонду набьет тату в случае чемпионства «Зенита»: «Сделаю татуировку льва»
Лусиано Гонду пообещал сделать татуировку в случае чемпионства «Зенита».
– У латиноамериканцев много тату. У тебя их практически нет, почему?
– Я не фанат татуировок, но они у меня есть в небольшом количестве. Совсем маленькие.
– Готов ли пообещать сделать татуировку в случае чемпионства «Зенита»?
– Сделаю себе татуировку льва, ха-ха, – сказал нападающий сине-бело-голубых.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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