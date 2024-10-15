Гонду набьет тату в случае чемпионства «Зенита»: «Сделаю татуировку льва»

Лусиано Гонду пообещал сделать татуировку в случае чемпионства «Зенита».

– У латиноамериканцев много тату. У тебя их практически нет, почему?

– Я не фанат татуировок, но они у меня есть в небольшом количестве. Совсем маленькие.

– Готов ли пообещать сделать татуировку в случае чемпионства «Зенита»?

– Сделаю себе татуировку льва, ха-ха, – сказал нападающий сине-бело-голубых.