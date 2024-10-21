Агент о том, что у Гонду на футболке написано имя, а не фамилия: «Лусиано вполне комфортно. Ему не объясняли, почему так»
Агент Лусиано Гонду рассказал, как он относится к тому, что на его футболке написано имя.
— Где ему комфортнее играть — на фланге или в центре нападения?
— В центре. Но и на фланге нормально.
— Как игрок реагирует на то, что у него впервые в карьере написано имя, а не фамилия на футболке?
— Ему вполне комфортно. [В «Зените»] не объясняли, почему так, — сказал Густаво Гони.
У Гонду 5 голов в 6 матчах РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Акрону»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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