Агент о том, что у Гонду на футболке написано имя, а не фамилия: «Лусиано вполне комфортно. Ему не объясняли, почему так»

Агент Лусиано Гонду рассказал, как он относится к тому, что на его футболке написано имя.

— Где ему комфортнее играть — на фланге или в центре нападения?

— В центре. Но и на фланге нормально.

— Как игрок реагирует на то, что у него впервые в карьере написано имя, а не фамилия на футболке?

— Ему вполне комфортно. [В «Зените»] не объясняли, почему так, — сказал Густаво Гони.

У Гонду 5 голов в 6 матчах РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Акрону»