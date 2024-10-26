Гонду – спасение Семака в отсутствие Глушенкова

Царит на дальней штанге.

Большую часть лета-2024 «Зенит» искал большого нападающего. Казалось, его гегемон нашел в Аргентине: за 12 миллионов евро купили Лусиано Гонду. «У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность», – говорил Сергей Семак сразу после трансфера. Очень похоже на описание классического центрфорварда.

За два месяца Гонду сыграл в центре атаки только в одном матче – против «Краснодара», это совпало с возвращением в основу Максима Глушенкова. В остальных матчах РПЛ Лусиано появлялся на правом фланге.

Несмотря на довольно неожиданную роль, старт Гонду в России удался: он главный бомбардир «Зенита» в отсутствие Глушенкова (5, у Матео Кассьерры и Андрея Мостового – 2), с момента дебюта Лусиано больше в РПЛ забил только Джон Кордоба (6).

Осенью Семак часто пересобирает атакующую тройку. Постоянно в старте выходит только Гонду, которого помещают в довольно комфортные условия (Лусиано иногда выходил справа еще в Аргентине). Матео Кассьерре приходилось уходить налево из-за интеграции в старт Александра Соболева (а против «Краснодара» – и из-за Гонду), Андрея Мостового безжалостно меняли в перерывах, а Педро выпадал из-за лимита и вынужденного отдыха после матчей за молодежную Бразилию.

Гонду постоянно атакует штрафную из правого полуфланга: заходит с мячом под удар в середину, реагирует на кроссы и даже удары (оказывается первым на добивании).

Пока главный прием Лусиано – замыкание дальней штанги. Гонду в порядке и при полноценных навесах, и при доигровках, когда нужно зацепить отскок. Так он забил в ворота «Нижнего» (3:0), ЦСКА (1:0), а также был близок к голу с «Оренбургом» (1:0).

Гонду помогает упрощать игру. «Зенит» потерял в скорости и креативе без Глушенкова – Лусиано не такой тонкий и скоростной на мяче, зато полезный в силовой борьбе. Это качество помогает против низких блоков – например, «Пари НН» и «Факела» (3:1).

Лусиано максимально быстро обрабатывает мяч, порой пренебрегая тонкими решениями. Эффект неожиданности сработал с «Факелом»: неочевидная позиция для ситуация для удара, но Лусиано ее улучшил и прошил вратаря Александра Беленова.

Постоянная заряженность на удар – теоретический минус Гонду. Лусиано легок на открытом пространстве: может промчаться и реализовать момент, как с «Акроном» (5:0). С другой стороны, игнорирует партнеров и периодически вредит развитию атак.

В этом сезоне Гонду нанес 20 ударов, 7 из них – из-за штрафной. Зачастую Гонду мог улучшать ситуацию. Например, против ЦСКА Лусиано заруинил редкий скоростной отрыв «Зенита» дальним ударом.

Когда «Зенит» мучительно взламывал «Оренбург», Лусиано предпочел пробить с линии штрафной, а не сделать кросс.

Эгоизм Гонду постепенно снижается: по ходу сезон он старается играть разумнее и тоньше. Но от фланговой ограниченности никуда не деться: Гонду – подвижный и настырный, но не способный рвать в скоростном режиме Глушенкова.

В матче с «Локомотивом» Гонду встретится с Александром Сильяновым – одним из сильнейших крайних защитников РПЛ. Кажется, справа Гонду проще вместе с ярким Густаво Мантуаном, но против «Локо» в обороне возможны более оборонительные Вячеслав Караваев и Страхиня Эракович.

Такие условия дают дополнительную интригу главному матчу тура. С Караваевым и Гонду правый фланг «Зенита» провисал в позиционных атаках с ЦСКА и «Факелом», а за длинные передачи команде пока не получается часто цепляться даже после трансферов Гонду и Соболева.

Против «Акрона» Семак замаскировал эти недостатки: правым латералем зажигал Мантуан, а слева творили Дуглас Сантос (постоянно оказывался в левом полуфланге) и Мостовой. Так Лусиано сосредоточился на штрафной, добиваниях, кроссах и контратаках. Вышло эффективно, хоть и против слабого и раскрытого соперника.

Возможно, с «Локомотивом» Семак сыграет прагматичнее: ради обороны против Сергея Пиняева может появиться Караваев или Эракович, из-за чего атакующий потенциал снизится.

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Гонду – осеннее спасение для Семака. Лусиано затащил настырностью в штрафной и габаритами – голы и острота на дальней штанге помогли «Зениту» в отсутствие Глушенкова.

Дальше – конкуренция с Кассьеррой и Соболевым за место в центре атаки. Гонду привлекает подвижностью и умением создать момент на скорости – должен сыграться с Глушенковым, в этом точно предпочтительнее Кассьерры. В то же время Гонду не так хорош в подыгрыше, как Соболев, находящийся в форме (пока до этого далеко).

Идеальная конструкция атаки «Зенита» в этом сезоне – еще впереди. Как и жесткая конкуренция за место центрального нападающего.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев