Невручение «Золотого мяча» Винисиусу в «Реале» считают «историческим ограблением», «позором» и «несправедливостью» (ESPN Brasil)

В «Реале» считают «позором» то, что Винисиус не получит «Золотой мяч».

Ранее появилась информация , что «Золотой мяч » получит полузащитник «Манчестер Сити » Родри , а не вингер «Реала » Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид » отменил поездку на церемонию, хотя у Винисиуса уже была запланирована вечеринка в Париже по случаю победы.

Как утверждает ESPN Brasil, возможное невручение награды бразильцу в клубе считают «несправедливостью» и «позором».

Решение представителей «Реала» не посещать церемонию является формой протеста против того, что в «Мадриде » назвали «историческим ограблением».