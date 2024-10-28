Винисиус планировал вечеринку в центре Парижа по случаю выигранного «Золотого мяча»: он забронировал место и выбрал костюм. Чартер отменили за несколько минут до вылета

Винисиус планировал праздновать победу на «Золотом мяче» в Париже.

Ранее появилась информация , что «Золотой мяч» получит полузащитник «Манчестер Сити » Родри, а не вингер «Реала» Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид » отменил поездку на церемонию.

По информации As, бразилец подготовил чартерный рейс для тренеров, боссов «Реала» и семьи, который должен был вылететь на церемонию около 15:00 по испанскому времени. Всего на борту должно было быть около 50 человек.

Но за несколько минут до взлета стало известно, что приз не достанется Винисиусу, из-за чего бразилец отменил полет.

Relevo добавляет , что вингер «Реала» планировал вечеринку в центре Парижа по случаю своей победы. Он уже забронировал место и отель, а также выбрал костюм для мероприятия. Однако вечеринка не состоится.

Родри берет «Золотой мяч» вместо Винисиуса? Онлайн