Эмилио Бутрагеньо не приехал от «Реала» на церемонию вручения «Золотого мяча».

Ранее сообщалось , что директор «Мадрида » единолично представит клуб на гала-вечере наград от France Football. Церемония пройдет сегодня в парижском театре «Шатле».

По данным EFE, в «Реале» узнали о том, что главным претендентом на «Золотой мяч » стал Родри из «Манчестер Сити », и именно он получит награду.

В «Мадриде» посчитали неуважительным тот факт, что Винисиус Жуниор или Дани Карвахаль не получат награду, и по этой причине Эмилио Бутрагеньо не поехал в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».