Директор «Реала» Бутрагеньо не поехал на вручение «Золотого мяча». В клубе узнали, что приз получит Родри, и расценили это как неуважение (EFE)
Эмилио Бутрагеньо не приехал от «Реала» на церемонию вручения «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что директор «Мадрида» единолично представит клуб на гала-вечере наград от France Football. Церемония пройдет сегодня в парижском театре «Шатле».
По данным EFE, в «Реале» узнали о том, что главным претендентом на «Золотой мяч» стал Родри из «Манчестер Сити», и именно он получит награду.
В «Мадриде» посчитали неуважительным тот факт, что Винисиус Жуниор или Дани Карвахаль не получат награду, и по этой причине Эмилио Бутрагеньо не поехал в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: EFE
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