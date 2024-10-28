«Обладатель «Золотого мяча» еще не знает о победе». Организаторы премии о слухах

Организаторы «Золотого мяча» прокомментировали слухи о победителе.

Ранее появилась информация , что «Золотой мяч » получит полузащитник «Манчестер Сити » Родри , а не вингер «Реала » Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид » отменил поездку на церемонию, хотя у Винисиуса уже была запланирована вечеринка в Париже по случаю победы.

«Обладатель «Золотого мяча» еще не знает о победе», – сообщили организаторы премии.

EFE отмечает, что победитель премии не был проинформирован заранее, как делали в прошлые годы.