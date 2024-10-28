«Если Вини не выиграет, у вас будут проблемы». Ришарлисон – в комментариях аккаунта «Золотого мяча»

Ришарлисон отреагировал на слухи о том, что Винисиус не выиграет «Золотой мяч».

Ранее появилась информация , что «Золотой мяч» получит полузащитник «Манчестер Сити » Родри, а не вингер «Реала» Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид » отменил поездку на церемонию, хотя у Винисиуса уже была запланирована вечеринка в Париже по случаю победы.

«Если Вини не выиграет, у вас будут проблемы», – написал форвард сборной Бразилии и «Тоттенхэма » в комментариях к одному из постов аккаунта «Золотого мяча».

Родри берет «Золотой мяч» вместо Винисиуса? Онлайн