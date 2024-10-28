Родри получит «Золотой мяч» сегодня. Винисиус занял 2-е место, Беллингем – 3-е (Хосе Луис Санчес)

Родри получит «Золотой мяч» в 2024 году.

Об этом сообщил журналист Хосе Луис Санчес.

По его информации, вингер «Реала » Винисиус Жуниор , считавшийся фаворитом на победу, занял второе место в голосовании. Третьим в рейтинге стал Джуд Беллингем .

Ранее фрагмент эфира с участием Санчеса появился в твиттере El Chiringuito, но спустя несколько минут пост был удален.

Церемония вручения «Золотого мяча » пройдет сегодня в Париже.