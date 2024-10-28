Родри получит «Золотой мяч» сегодня. Винисиус занял 2-е место, Беллингем – 3-е (Хосе Луис Санчес)
Родри получит «Золотой мяч» в 2024 году.
Об этом сообщил журналист Хосе Луис Санчес.
По его информации, вингер «Реала» Винисиус Жуниор, считавшийся фаворитом на победу, занял второе место в голосовании. Третьим в рейтинге стал Джуд Беллингем.
Ранее фрагмент эфира с участием Санчеса появился в твиттере El Chiringuito, но спустя несколько минут пост был удален.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Madrid Xtra
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости