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Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже

Сегодня в Париже будет вручен «Золотой мяч»-2024.

Церемония пройдет в парижском театре «Шатле», начало – в 20:45 по московскому времени.

На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 игроков:

Джуд Беллингем («Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Нико Уильямс («Атлетик»), Гранит Джака («Байер»), Артем ДовбикЖирона» / «Рома»), Тони Кроос («Реал», завершил карьеру), Винисиус Жуниор («Реал»), Дани ОльмоРБ Лейпциг» / «Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд / «Рома»);

Родри («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Коул ПалмерЧелси»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Букайо СакаАрсенал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс ГримальдоБайер»). 

На «Копа Трофи», вручаемый лучшему молодому игроку мира не старше 21 года, номинированы:

Пау Кубарси, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»), Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба – «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер («Реал»), Карим КонатеРед Булл Зальцбург»), Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери (оба – «ПСЖ»), Савио Морейра («Манчестер Сити»), Матис ТельБавария»). 

Претендентами на приз имени Льва Яшина среди вратарей стали:

Диогу Кошта («Порто»), Джанлуиджи Доннарума («ПСЖ»), Грегор Кобель («Боруссия»), Андрей Лунин («Реал»), Майк МеньянМилан»), Георгий МамардашвилиВаленсия»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян ЗоммерИнтер») и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунc»).

На звание лучшего тренера France Football выдвинул следующие кандидатуры:

Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро ГаспериниАталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лионель Скалони (сборная Аргентины). 

На приз лучшему клубу года претендуют:

«Боруссия» Дортмунд, «Жирона», «Байер», «Реал» и «Манчестер Сити». 

Кроме того, в рамках церемонии будут презентованы трофей Герда Мюллера лучшему бомбардиру, трофей Сократеса за внефутбольную деятельность, а также «Золотой мяч» и другие награды в женском футболе.

Награды будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года), а не календарного года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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logoРБ Лейпциг
logoХарри Кейн
logoАнтонио Рюдигер
logoХакан Чалханоглу
logoАлекс Гримальдо
logoДаниэль Карвахаль
logoВитиньо Коэльо
logoМайк Меньян
logoМартин Эдегор
logoАртем Довбик
logoРубен Диаш
logoКилиан Мбаппе
logoУнаи Симон
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoФедерико Вальверде
logoДани Ольмо
logoДиогу Кошта
logoЛаутаро Мартинес
logoАдемола Лукман
logoГрегор Кобель
logoАндрей Лунин
logoФилип Фоден
logoДеклан Райс
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoГеоргий Мамардашвили
logoВильям Салиба
logoКонрад де ла Фуэнте
logoБукайо Сака
logoДжуд Беллингем
logoКоул Палмер
logoФлориан Виртц
logoСавио Морейра
logoМатис Тель
logoНико Уильямс
logoАрда Гюлер
logoЛуис де ла Фуэнте
logoУоррен Заир-Эмери
logoЖоау Невеш
logoАлехандро Гарначо
logoКобби Майну
logoКарим Конате
logoЛамин Ямаль
logoПау Кубарси
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