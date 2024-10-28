Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже

Сегодня в Париже будет вручен «Золотой мяч»-2024.

Церемония пройдет в парижском театре «Шатле», начало – в 20:45 по московскому времени.

На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 игроков:

Джуд Беллингем («Реал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Нико Уильямс («Атлетик»), Гранит Джака («Байер»), Артем Довбик («Жирона » / «Рома»), Тони Кроос («Реал», завершил карьеру), Винисиус Жуниор («Реал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг » / «Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд / «Рома »);

Родри («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Деклан Райс («Арсенал»), Витинья («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси »), Даниэль Карвахаль («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал »), Хакан Чалханоглу («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Гримальдо («Байер »).

На «Копа Трофи», вручаемый лучшему молодому игроку мира не старше 21 года, номинированы:

Пау Кубарси , Ламин Ямаль (оба – «Барселона »), Алехандро Гарначо , Кобби Майну (оба – «Манчестер Юнайтед »), Арда Гюлер («Реал»), Карим Конате («Ред Булл Зальцбург »), Жоау Невеш , Уоррен Заир-Эмери (оба – «ПСЖ»), Савио Морейра («Манчестер Сити»), Матис Тель («Бавария »).

Претендентами на приз имени Льва Яшина среди вратарей стали:

Диогу Кошта («Порто »), Джанлуиджи Доннарума («ПСЖ »), Грегор Кобель («Боруссия»), Андрей Лунин («Реал»), Майк Меньян («Милан »), Георгий Мамардашвили («Валенсия »), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла »), Унаи Симон («Атлетик»), Ян Зоммер («Интер ») и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунc»).

На звание лучшего тренера France Football выдвинул следующие кандидатуры:

Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта »), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лионель Скалони (сборная Аргентины ).

На приз лучшему клубу года претендуют:

«Боруссия » Дортмунд, «Жирона», «Байер», «Реал » и «Манчестер Сити ».

Кроме того, в рамках церемонии будут презентованы трофей Герда Мюллера лучшему бомбардиру, трофей Сократеса за внефутбольную деятельность, а также «Золотой мяч» и другие награды в женском футболе.

Награды будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года), а не календарного года.