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Кейн и Мбаппе получили трофей Герда Мюллера – приз лучшему бомбардиру сезона от France Football. Оба забили 52 гола

Харри Кейн и Килиан Мбаппе разделили приз лучшему бомбардиру.

Нападающие «Баварии» и «Реала» получили трофей Герда Мюллера – приз лучшему бомбардиру сезона.

В сезоне-2023/24 оба забили по 52 гола во всех турнирах за клубы и сборные. Мбаппе в прошлом сезоне выступал за «ПСЖ».

Отметим, что Мбаппе, как и все представители «Реала», не прибыл на церемонию.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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