Кейн и Мбаппе получили трофей Герда Мюллера – приз лучшему бомбардиру сезона от France Football. Оба забили 52 гола

Харри Кейн и Килиан Мбаппе разделили приз лучшему бомбардиру.

Нападающие «Баварии» и «Реала» получили трофей Герда Мюллера – приз лучшему бомбардиру сезона.

В сезоне-2023/24 оба забили по 52 гола во всех турнирах за клубы и сборные. Мбаппе в прошлом сезоне выступал за «ПСЖ ».

Отметим, что Мбаппе, как и все представители «Реала », не прибыл на церемонию.