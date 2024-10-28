  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сделавшая квадрупл «Барселона» признана лучшим женским клубом на церемонии «Золотого мяча»
27

Сделавшая квадрупл «Барселона» признана лучшим женским клубом на церемонии «Золотого мяча»

«Барселона» получила награду на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Блауграна» признана лучшим женским клубом. Она обошла «Челси», «Лион», «ПСЖ» и «Готэм».

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла четыре турнира: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
logoЛион
logoПСЖ
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
женский футбол
logoЗолотой мяч
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Футболистка «Барсы» Путельяс о «Золотом мяче»: «Испытываю слабость к Родри, но я не знаю, что произойдет»
323 октября, 17:57
Бонмати продлила контракт с «Барсой» до 2028-го. Обладательница «Золотого мяча» стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира
316 сентября, 20:34
Двукратная обладательница «Золотого мяча» Путельяс не забила пенальти на 98-й минуте матча за бронзу Олимпиады: «Очень больно». Испания проиграла Германии 0:1
59 августа, 16:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Зеедорф о «Золотом мяче»: «Винисиус заслуживает победы. Проблемы между «Реалом» и УЕФА должны остаться в стороне от награды, это позор»
59 секунд назад
Кейн и Мбаппе получили трофей Герда Мюллера – приз лучшему бомбардиру сезона от France Football. Оба забили 52 гола
59 секунд назад
Ольмо о «Золотом мяче»: «Родри фаворит для меня наряду с Карвахалем. Как друг и партнер по команде, я очень рад за него»
27 минут назад
Мемы про Винисиуса показали в трансляции L’Equipe о «Золотом мяче»: на одном бразилец сидит на руках Ямаля. Газета организует церемонию
387 минут назадФото
Ямаль стал 8-м в борьбе за «Золотой мяч», Кроос – 9-м, Кейн – 10-м
139 минут назад
«Реал» – лучший клуб сезона по версии France Football. «Мадрид» выиграл ЛЧ, Ла Лигу и Суперкубок Испании в прошлом сезоне
8216 минут назад
Натали Портман на церемонии «Золотого мяча»: «Я большая фанатка футбола, особенно женского. Мне нравятся американские игроки»
3325 минут назад
«Реал» узнал о завоевании Родри «Золотого мяча» от «Ман Сити» (El Chiringuito TV)
7726 минут назад
Ямаль получил приз лучшему молодому игроку мира от France Football
7131 минуту назад
В «МЮ» недоумевали, почему тен Хаг так долго оставался на посту тренера клуба (The Independent)
3735 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» в гостях у «Мальорки»
62326 минут назадLive
«Барселона» не подала жалобу на расистские оскорбления в адрес Ямаля от фанатов «Реала», так как Ла Лига сделала это. В клубе хотят защитить несовершеннолетнего игрока
536 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема обыграл «Аль-Джандаль»
148 минут назад
Холанд не приехал на церемонию «Золотого мяча». Эрлинг улетел в Швецию на потенциально чемпионский матч «Мальме»
1056 минут назад
Кейн о победителе «Золотого мяча»: «Родри, возможно. Это кульминация долгого сезона, я счастлив быть среди всех этих великолепных игроков»
1058 минут назад
Рома не уволит Юрича после 1:5 от «Фиорентины». Матч с «Торино» станет для тренера решающим (Анжело Манджанте)
958 минут назад
Кин после увольнения тен Хага: «В хороших командах тренеры призывают игроков к ответственности. В великих – игроки спрашивают с игроков»
8сегодня, 19:14
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче»: «Для футбола нехорошо, что «Реал Мадрид» не представлен на гала-вечере подобного рода»
19сегодня, 19:11
Чемпионат Турции. «Галатасарай» победил «Бешикташ» 
5сегодня, 19:03
Жена Хави опубликовала фото сына в футболке «МЮ». Экс-тренер «Барсы» считается одним из кандидатов на пост в «Юнайтед»
15сегодня, 18:43Фото