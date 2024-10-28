Сделавшая квадрупл «Барселона» признана лучшим женским клубом на церемонии «Золотого мяча»

«Барселона» получила награду на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Блауграна» признана лучшим женским клубом. Она обошла «Челси », «Лион », «ПСЖ » и «Готэм».

В прошлом сезоне «Барселона » выиграла четыре турнира: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.