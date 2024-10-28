Сделавшая квадрупл «Барселона» признана лучшим женским клубом на церемонии «Золотого мяча»
«Барселона» получила награду на церемонии вручения «Золотого мяча».
«Блауграна» признана лучшим женским клубом. Она обошла «Челси», «Лион», «ПСЖ» и «Готэм».
В прошлом сезоне «Барселона» выиграла четыре турнира: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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