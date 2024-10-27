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Винисиус после 0:4 от «Барсы»: «Реал» вернется, как и всегда! Мы величайший клуб, вы это знаете!»

Винисиус Жуниор прокомментировал поражение в класико.

«Реал» проиграл «Барселоне» дома со счетом 0:4 в 11-м туре Ла Лиги. 

«Мы вернемся, как и всегда! Мы величайший клуб, вы это уже знаете!» – написал бразильский вингер мадридцев. 

0:4 в класико – откуда? Тренеры рисковали, все изменил тактический троллинг: «Барса» забила так, как планировал «Реал»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Винисиуса Жуниора
logoБарселона
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logoВинисиус Жуниор
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