Винисиус о фанатах «Реала», оскорблявших игроков «Барсы» на почве расизма: «Этим преступникам нет места в нашем обществе. Полностью поддерживаю Ламина, Ансу и Рафинью»
Винисиус Жуниор осудил проявление расизма во время класико.
Ранее стало известно, что после третьего гола «Барселоны» в ворота «Реала» некоторые зрители начали оскорблять Ламина Ямаля, называя его «чертовым негром» и «гребаным мавром». Оскорблениям также подверглись Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафинья Диас.
«То, что произошло вчера на «Бернабеу», где звучали расистские оскорбления, достойно сожаления. В нашем обществе нет места этим преступникам.
Я полностью поддерживаю Ламина, Ансу и Рафинью. Я знаю, что «Мадрид» и полиция сделают все, чтобы выявить и наказать виновных!» – написал вингер «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Винисиуса Жуниора
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