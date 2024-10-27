Винисиус о фанатах «Реала», оскорблявших игроков «Барсы» на почве расизма: «Этим преступникам нет места в нашем обществе. Полностью поддерживаю Ламина, Ансу и Рафинью»

Винисиус Жуниор осудил проявление расизма во время класико.

Ранее стало известно, что после третьего гола «Барселоны» в ворота «Реала» некоторые зрители начали оскорблять Ламина Ямаля , называя его «чертовым негром» и «гребаным мавром». Оскорблениям также подверглись Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафинья Диас .

«То, что произошло вчера на «Бернабеу», где звучали расистские оскорбления, достойно сожаления. В нашем обществе нет места этим преступникам.

Я полностью поддерживаю Ламина, Ансу и Рафинью. Я знаю, что «Мадрид » и полиция сделают все, чтобы выявить и наказать виновных!» – написал вингер «Реала».