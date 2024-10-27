Винисиус – Гави на слова про «4:0» во время класико: «В понедельник я еду за «Золотым мячом»
Винисиус Жуниор ответил на реплики Гави во время класико.
После выхода на поле в конце матча хавбек «Барсы» сфолил на Винисиусе. Бразилец стал требовать у судьи карточку для Гави. Испанец же в ответ несколько раз произнес «4:0» и жестами показал счет в пользу каталонцев.
Как утверждает El Chiringuito, Винисиус не стал молчать и ответил следующей фразой: «Да-да, но в понедельник я еду за «Золотым мячом».
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже.
Анчелотти о Винисиусе: «Один из лучших в мире, будущий обладатель «Золотого мяча». И он сохраняет скромность и дисциплину»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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