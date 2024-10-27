Винисиус – Гави на слова про «4:0» во время класико: «В понедельник я еду за «Золотым мячом»

Винисиус Жуниор ответил на реплики Гави во время класико.

После выхода на поле в конце матча хавбек «Барсы» сфолил на Винисиусе. Бразилец стал требовать у судьи карточку для Гави . Испанец же в ответ несколько раз произнес «4:0» и жестами показал счет в пользу каталонцев.

Как утверждает El Chiringuito, Винисиус не стал молчать и ответил следующей фразой: «Да-да, но в понедельник я еду за «Золотым мячом ».

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже.

Анчелотти о Винисиусе: «Один из лучших в мире, будущий обладатель «Золотого мяча». И он сохраняет скромность и дисциплину»