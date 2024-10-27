Клубное ТВ «Реала» про 0:4 с «Барсой»: «Результат справедлив, но чрезмерен. Разница в точности, Мбаппе и Винисиусу не хватало концентрации. «Мадрид» еще будет бороться»

Клубное ТВ «Реала» отреагировало на разгромное поражение от «Барселоны».

Вчера «сливочные» дома уступили каталонцам (0:4) в рамках 11-го тура Ла Лиги .

«Это наказание для «Реала». Очень большой удар, очень тяжелое поражение. Второй тайм ужасен, «Барселона » сыграла так, как хотела.

Два гола были забиты из небольшого офсайда. Практически на один ноготь, на несколько миллиметров. Он [Мбаппе] не забивал из правильных позиций, абсолютный парадокс. Левандовски был в хорошем настроении. Он забил больше, имея меньшее количество моментов. Мбаппе с Винисиусом не хватало некоторой концентрации, чтобы не попадать в офсайд.

Хотя мадридцы не привыкли проигрывать, ничего не сделать, кроме как поздравить соперника и двигаться дальше. Хотя результат справедлив, он был чрезмерным, потому что, если бы «Мадрид» добился бы какого-то успеха, мы бы говорили о чем-то совсем другом. Единственная разница заключалась в точности. Три очка пролетели мимо, пора думать о следующих. Хотя, бесспорно, это ужасный удар.

Не нужно сжигать все дотла в команде, которая провела 42 матча без поражений и завоевала три титула с тех пор, как в последний раз проиграла «Атлетико». Это показалось бы преувеличенным выводом. В тот день мы проиграли 1:3 и больше не проигрывали. Это время для самокритики и решения проблем с точки зрения баланса в защите. Паникеры были не правы в тот день, когда «Реал» проиграл «Атлетико».

Это придает «Барселоне» гораздо большую уверенность, чем уже была, но сейчас октябрь, и осталось так много времени, чтобы перевернуть лигу с ног на голову. Уровень, который «Барса» показала во втором тайме, будет нелегко поддерживать на протяжении всего сезона. Посмотрим, что произойдет, потому что «Барселона» уже сыграла вничью с «Осасуной». «Реал Мадрид », конечно, будет в борьбе», – цитирует RMTV As.