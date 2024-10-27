Клубное ТВ «Реала» про 0:4 с «Барсой»: «Результат справедлив, но чрезмерен. Разница в точности, Мбаппе и Винисиусу не хватало концентрации. «Мадрид» еще будет бороться»
Вчера «сливочные» дома уступили каталонцам (0:4) в рамках 11-го тура Ла Лиги.
«Это наказание для «Реала». Очень большой удар, очень тяжелое поражение. Второй тайм ужасен, «Барселона» сыграла так, как хотела.
Два гола были забиты из небольшого офсайда. Практически на один ноготь, на несколько миллиметров. Он [Мбаппе] не забивал из правильных позиций, абсолютный парадокс. Левандовски был в хорошем настроении. Он забил больше, имея меньшее количество моментов. Мбаппе с Винисиусом не хватало некоторой концентрации, чтобы не попадать в офсайд.
Хотя мадридцы не привыкли проигрывать, ничего не сделать, кроме как поздравить соперника и двигаться дальше. Хотя результат справедлив, он был чрезмерным, потому что, если бы «Мадрид» добился бы какого-то успеха, мы бы говорили о чем-то совсем другом. Единственная разница заключалась в точности. Три очка пролетели мимо, пора думать о следующих. Хотя, бесспорно, это ужасный удар.
Не нужно сжигать все дотла в команде, которая провела 42 матча без поражений и завоевала три титула с тех пор, как в последний раз проиграла «Атлетико». Это показалось бы преувеличенным выводом. В тот день мы проиграли 1:3 и больше не проигрывали. Это время для самокритики и решения проблем с точки зрения баланса в защите. Паникеры были не правы в тот день, когда «Реал» проиграл «Атлетико».
Это придает «Барселоне» гораздо большую уверенность, чем уже была, но сейчас октябрь, и осталось так много времени, чтобы перевернуть лигу с ног на голову. Уровень, который «Барса» показала во втором тайме, будет нелегко поддерживать на протяжении всего сезона. Посмотрим, что произойдет, потому что «Барселона» уже сыграла вничью с «Осасуной». «Реал Мадрид», конечно, будет в борьбе», – цитирует RMTV As.
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