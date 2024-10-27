Винисиус требовал карточку для Гави после того, как хавбек «Барсы» сфолил на нем. Гави в ответ несколько раз сказал «4:0» и жестами показал счет

Гави поглумился над Винисиусом в матче «Реала» и «Барселоны».

После выхода на поле в конце матча хавбек «Барсы» сфолил на Винисиусе. Бразилец стал требовать карточку у судьи для Гави.

Испанец же в ответ несколько раз сказал «4:0» и жестами показал счет. Винисиус отреагировал сдержанно, потасовки не случилось.

Фото: кадры из трансляции Movistar