0:4 в класико – откуда? Тренеры рисковали, все изменил тактический троллинг: «Барса» забила так, как планировал «Реал»

Разбор Вадима Лукомского и Славы Палагина.

«Барселона» разгромила «Реал» на «Бернабеу» – 4:0 – в ярком, но совсем не таком однобоком матче, как кажется. Тотальная вера Ханси Флика в высокую линию защиты, офсайды Килиана Мбаппе, внутренний Нойер Иньяки Пеньи и другие нюансы матча крайне интересны для осмысления. Поехали!

Флик не вносил изменений в состав, который обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов. А вот Карло Анчелотти приготовил особенный план под класико. 4-4-2 с Джудом Беллингемом справа (очень редкая для него позиция), Эдуардо Камавинга слева и атакой из Мбаппе и Винисиуса. Попытаемся разобраться в логике итальянца.

Адаптации Анчелотти: 4-4-2 с Мбаппе и Винисиусом в атаке и бесконечные пасы за спину

Флик полностью поверил не только в победный состав последнего матча, но и в игровую идею этого сезона. Немец обошелся вообще без адаптаций. Анчелотти, напротив, расставил очень четкие акценты в соответствии с сильными сторонами «Барсы»:

● 4-4-2, которые порой становились 4-4-0-2 с Мбаппе и Винисиусом в атаке. Пара оставалась в высоких позициях и всегда готова была проверять высокую линию «Барселоны». Похожую задумку Карло использовал в решающих матчах прошлогодней ЛЧ – тогда парой форвардов были Винисиус и Родриго;

● на флангах полузащиты вышли Камавинга и Беллингем. Джуд расположился на нетипичном правом фланге, а Камавинга помогал Ферлану Менди избегать изоляций против Ламина Ямаля.

● при розыгрышах крайние защитники «Реала» поднимались выше, а их позиции заполняли полузащитники (Камавинга, Феде Вальверде). Это путало стандартный прессинг «Барсы» с акцентом на центральную зону, позволяло «Мадриду» удерживать мяч под давлением и готовить передачи за спину.

В первом тайме при обороне «Мадрид» выстраивался в два компактных блока по четыре человека. В идеальном сценарии команда должна была отбиваться в восемь полевых и быстро задействовать пару высоко расположенных форвардов.

Сохранять надежность в таком построении скорее получалось. Эта часть плана работала неплохо. А вот оценить атакующую часть плана труднее: с одной стороны, «Мадрид» регулярно подбирался к убойным ситуациям и всю первую половину был в прямом смысле в одном хорошем пасе/рывки от гола. С другой, полной синхронности добиться не удалось.

Парадокс задумки Анчелотти: чтобы воплотить оборонительную часть плана, ему пришлось отказаться от Луки Модрича в пользу более объемных полузащитников . В этом есть логика, но именно хорват – лучшее оружие «Мадрида» для вскрытия высокой обороны соперника. С его выходом сразу же улучшился тайминг передач – и пошли полноценные моменты.

Сейчас соблазнительно трактовать матч как тотальную и безоговорочную победу «Барсы», а план Анчелотти в этой логике – как ужас и провал. На деле такая трактовка отражает только содержание второго тайма. В первом замысел Анчелотти достойно работал – не давал большого перевеса и содержал внутреннее противоречие (кейс Модрича), но был логичным и старался бить в уязвимые места соперника.

Показательно, что именно Флик почувствовал необходимость сделать замену в перерыве.

Класико – матч взаимных рисков. «Барса» извлекла из них все

Традиционное распределение ролей в класико: «Мадрид» выжидает и по ходу матча находит уязвимые места соперника, «Барселона» играет строго первым номером и почти без оглядки. Сильно за рамки команды выбились только в кубковом класико-2023 на «Бернабеу», где у «Барсы» был антирекорд по владению. Нынешнее класико – отклонение другого рода. В этот раз обе команды поставили на риск .

Фундамент – подход к прессингу. «Барселона» выбрала традиционную при Флике модель, где давление начинает пара вингеров Рафинья – Ямаль, а чуть глубже их поддерживает пара Левандовски – Фермин. Высокая линия обороны – еще один постоянный инструмент сдерживания.

«Мадрид» отвечал другой моделью. Когда давили, выбирали персональные ориентировки.

Риски в прессинг-модели «Барсы» понятны. Во-первых, высокая линия, за которую могут наказать и Винисиус, и особенно Мбаппе. От защитников требовалась высочайшая концентрация и коммуникация. Во-вторых, пространство на флангах, которое оставляют вингеры. Оттуда можно готовить убойную передачу на ход.

Эпизодов, в которых проявлялись риски, было полно. Вот самый памятный – с незасчитанным голом Мбаппе. Есть и рывок за спину защите, и передача из потенциально уязвимый зоны «Барсы».

Риски в прессинге «Реала» – защитники вынуждены играть вообще без подстраховки.

Часто по ходу матча возникали эпизоды 4-в-4 – четверка защитников «Мадрида» против атакующей четверки «Барсы». Доставляя мяч вперед и цепляясь за него там, каталонцы могли наказывать. Еще в первом тайме прощали из-за реализации.

В общем, на риски шли обе команды, но буквально все сложилось в пользу «Барсы». Почему?

Во-первых, «Мадрид» не смог наказать за высокую линию. В первый час – из-за бесконечных попаданий в офсайд. Тут респекты защитникам «Барсы», которые идеально держали линию . Иногда перезаряжали офсайдную ловушку дважды за эпизод. Особенно часто попадался Мбаппе. У француза восемь попаданий в офсайд – антирекорд карьеры! Проваливаться начали только на финальном отрезке, когда у «Мадрида» вышел Модрич, а защитники гостей, видимо, стали уставать. Тут помогали уже спасения Иньяки Пеньи. Главный неудачник – снова Мбаппе.

Во-вторых, «Барса» наконец-то перестала пороть и начала забивать свое. Первый гол – эпизод, в котором «Реал» не прессинговал, но четверка защитников все равно чувствовала необходимость играть персонально. Играли в привычном персональном режиме. Атакующая четверка «Барсы» идеально разобралась, вытянув пару ЦЗ.

Дальше уходили в отрыв в традиционной по первому тайме манере.

«Мадрид» прессингует и оставляет четверку защитников без подстраховки и на большом пространстве. «Барса» – наказывает.

Сначала по этой цепочке пришли моменты для Левандовского. Потом – остальные голы.

Первый гол поменял все: разберем детальнее. «Мадрид» пропустил гол, который сам собирался забивать

После перестановок в перерыве «Барса» получила больше контроля в центре поля. Френки де Йонг составил пару с Марком Касадо, а Педри занял позицию Фермина Лопеса под нападающим. С начала тайма и до первого гола «Барса» владела мячом 72% (в первом тайме – 60%). «Реалу» стало труднее разбивать отрезки владения соперника и отвечать выпадами.

В голевом эпизоде нужно зафиксировать две детали:

● высокая линия без давления на пасующего (Касадо) – сказалась освобождение форвардов от оборонительной работы;

● персональные ориентации у трех из четырех защитников – гигантский контраст с «Барсой», у которой защитники в таких ситуациях ориентируются друг на друга, а не на расположение соперников. Главный кошмар – позиция Менди, который был прикован к Ямалю, но Эдер Милитао и Антонио Рюдигер действовали в схожей логике.

«Мадрид» сделал ключевую ставку на проверку «Барсы» на слаженность в аналогичных эпизодах, а в итоге сам пропустил гол, который собирался забивать. Если бывает «тактический троллинг» – это он.

Совсем ужасной ситуацию сделал мгновенный второй гол. Но поворотная точка – первый мяч. До него «Мадрид» чувствовал себя комфортно: достойно оборонялись и часто проверяли высокую линию соперника. После – оказались в ситуации, когда нужно раскрываться и прессинговать. В этом сценарии случился мегапровал.

Прессинг «Мадрида» во втором тайме – ужас

Пропущенные в начале тайма голы поставили «Реал» перед необходимостью прессинговать. Это самая проблемная стадия команды Анчелотти. Несколько раз «Реалу» удалось накрыть соперника на чужой половине, но намного более болезненными и весомыми были частые провалы.

Вот пример типичной дыры в прессинге «Мадрида». По всему полю персоналки, но с Ольмо никого:

Другая разновидность проблемы прессинга проявилась в эпизоде с третьим голом. «Мадрид» снова действовал персонально по всему полю – в рамках такого подхода стянул максимум игроков на чужую половину, включая Милитао к Ольмо.

Один пас Пеньи – и 3-в-3 на пространстве. Все сводится к траектории мяча и индивидуальным дуэлям.

«Барса» классно распознавала эти уязвимости – и атаковала через неудобное для «Мадрида» направление. В оптимальном сценарии «Реал» просто не идет в настолько смелый прессинг. Здесь вынудил ход матча – получилось ужасно.

В Иньяки Пенью вселился пиковый Нойер

По традиции в класико было много ярких индивидуальных перфомансов: очевидный герой Роберт Левандовски, менее очевидный Марк Касадо, до определенного момента проводивший выдающийся матч Эдуардо Камавинга, напомнивший о своих достоинствах Лука Модрич.

Но особое внимание – Иньяки Пенье.

Второй (ну теперь точно минимум второй!) кипер «Барсы» внезапно трансформировался в пикового Мануэля Нойера. Идеально страховал высокую оборону, уверенно играл в пас и грандиозно спасал: четыре сэйва попали в статистику, а лучший – не вошел из-за офсайда, когда он проявил мегареакцию после удара Беллингема.

Удивил и заслужил комплименты.

«Барса» вынесла «Реал» – 4:0! Дубль Левандовского за три минуты, Ямаль дал в ближний, Рафинья поиздевался

Ямаль и Рафинья затроллили Мбаппе – зеркалом. Слишком уж бурно отмечал голы из офсайда

12 офсайдов «Реала» в класико. Вот они все

Фото: eastnews.ru /OSCAR DEL POZO