Винисиус – судье после желтой карточки в класико: «Ты всегда такой! Всегда так делаешь!»
Винисиус Жуниор высказывал претензии судье за желтую карточку в класико.
Вчера «Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) в рамках 11-го тура Ла Лиги.
На 79-й минута матча бразилец наступил на пятку Педри, за что судья Хосе Мария Санчес Мартинес показал ему желтую карточку.
Винисиус пожаловался рефери, что это лишь его первое нарушение. «Ты всегда такой! Всегда так делаешь!» – кричал хавбек «Реала» судье.
Позже игрок чуть не получил вторую желтую карточку, о которой после подката вингера просил Иньиго Мартинес.
Винисиус требовал карточку для Гави после того, как хавбек «Барсы» сфолил на нем. Гави в ответ несколько раз сказал «4:0» и жестами показал счет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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