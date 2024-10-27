Винисиус – судье после желтой карточки в класико: «Ты всегда такой! Всегда так делаешь!»

Винисиус Жуниор высказывал претензии судье за желтую карточку в класико.

Вчера «Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) в рамках 11-го тура Ла Лиги .

На 79-й минута матча бразилец наступил на пятку Педри , за что судья Хосе Мария Санчес Мартинес показал ему желтую карточку.

Винисиус пожаловался рефери, что это лишь его первое нарушение. «Ты всегда такой! Всегда так делаешь!» – кричал хавбек «Реала » судье.

Позже игрок чуть не получил вторую желтую карточку, о которой после подката вингера просил Иньиго Мартинес .

Винисиус требовал карточку для Гави после того, как хавбек «Барсы» сфолил на нем. Гави в ответ несколько раз сказал «4:0» и жестами показал счет