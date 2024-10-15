«МЮ» сократил Фергюсона. Новый шаг Рэтклиффа по уменьшению расходов

«Манчестер Юнайтед» сократил сэра Алекса Фергюсона – легенду клуба лишили высокооплачиваемой должности.

После завершения карьеры в 2013-м Фергюсон принял роль международного посла «Юнайтед» и получал 2,16 млн фунтов в год: такая сумма отражена в финансовом отчете от 2014 года.

По сообщению The Athletic, Глейзеры считали зарплату заслуженной. По их мнению, большая часть прибыли «Юнайтед» напрямую связана с успехами Фергюсона, который завоевал 38 трофеев за 26 лет в клубе.

Шотландцу платили более 10 лет, пока у «МЮ» не появился новый совладелец. Теперь Ineos сэра Джима Рэтклиффа нацелился на сокращение клубных расходов.

Рэтклифф лично сообщил новость Фергюсону во время собрания руководства на прошлой неделе – вопрос решили мирно. Сэр Алекс со следующего сезона лишится должности международного посла, но останется неисполнительным директором клуба, его продолжат приглашать на матчи.

Роль международного посла для легенд «МЮ» – обычная история. Чаще всего они участвуют в благотворительных акциях и встречаются с официальными фан-сообществами по всему миру (самое популярное направление – Африка). Сегодня, например, бывший полузащитник манкунианцев Брайан Робсон взобрался на гору Килиманджаро вместе с группой фанатов «МЮ» из Танзании.

В роли неисполнительного директора Фергюсон занимается консалтинговой работой: дает руководству и тренерам советы по разным вопросам. Формально шотландец не входит в иерархию «Юнайтед», но в последние годы активно участвовал в клубной жизни. Например, уговаривал Джуда Беллингема перейти в «МЮ» в 2020-м.

В 2021-м сэр Алекс вернул в клуб Криштиану Роналду: португалец признавал, что Фергюсон был ключевым фактором в его выборе. Manchester Evening News добавили: Фергюсон звонил Роналду, когда появились новости, что Криш в шаге от перехода в «Сити».

«Мы приняли шаги, чтобы обеспечить его переход сюда, я поговорил с Глейзерами, и все сработало», – рассказывал Ферги.

Радикальные меры Рэтклиффа: сокращает сотрудников, многих лишает привилегий

Знакомый с рабочими методами Ineos источник сообщил The Athletic о жестком, но справедливом подходе Рэтклиффа: «Если компания в убытке, болезненные решения лучше принять на начальном этапе. У сэра Джима это всегда было главной идеей – сократить расходы и управлять крайне децентрализованной компанией. Это отлично работает».

Рэтклифф запустил чистку сразу после покупки 27,7% акций «Юнайтед»: клуб назначил консалтинговую фирму Interpath Advisory для выявления «несущественных» видов деятельности и анализа того, где можно сэкономить.

В мае «МЮ» нацелился на сокращение 20% офисных сотрудников, не относящихся к футбольной деятельности. Клуб попросил их уйти добровольно и в благодарность предложил компенсацию в размере годовой зарплаты. Согласились единицы, и «Юнайтед» пошел на сокращение 250 человек. По сообщению Джейми Джексона из The Guardian, клуб сэкономит на этом около 10 млн в год.

Некоторые работники расценили план Ineos как радикальный. Временный генеральный директор Патрик Стюарт сопротивлялся и больше не работает в клубе, его заменил Жан-Клод Блан, который много лет сотрудничает с Ineos.

Вот другие шаги Рэтклифф для экономии.

● Оставил сотрудников «Юнайтед» без бесплатного проезда на майский финал Кубка Англии: им пришлось самим платить 20 фунтов, чтобы доехать до «Уэмбли» на автобусе, организованном клубом. Правда, «МЮ» оставил сотрудникам бесплатные билеты на тот лондонский финал.

● Лишил руководителей высшего звена корпоративных кредитных карт и отменил рождественскую вечеринку.

● Урезал бесплатную еду для большинства работников во время матчей: как на выезде, так и на «Олд Траффорд».

● Вдвое сократил количество выдаваемых предматчевых программок для зрителей VIP-ложи.

«Юнайтед» в убытке, несмотря на рекордные доходы

«Юнайтед» – один из лидеров по трансферным расходам этим летом (180 млн). Лидирует «Челси» – 219 млн, у «Арсенала» (91 млн), «Ливерпуля» (35 млн) и «Сити» (21 млн) расходы намного меньше. На поле это не ощущается: после семи туров «МЮ» лишь 14-й.

Хотя цель – вернуться в Лигу чемпионов: adidas с сезона-2025/26 будет платить манкунианцам на 10 млн меньше, если клуб не квалифицируются в главный еврокубковый турнир. Проблем хватает и без этого: по информации Goal, «Юнайтед» и так теряет до 45 млн, не участвуя в ЛЧ.

Добавим сюда сентябрьский отчет «МЮ»: чистый убыток клуба за финансовый год-2023/24 составил 113,2 млн, несмотря на рекордную выручку в размере 661 млн.

Убытки растут, но в клубе не унывают: считают, что риска нарушения финансовых правил Премьер-лиги нет. Благодаря сокращению расходов «Юнайтед» рассчитывает сэкономить 30-35 млн с 2025-го по 2027-й.

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Фото: Gettyimages /Mike Hewitt / Staff, Michael Regan / Staff; IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press