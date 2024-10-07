«Делай ретвит, если твой клуб выше «МЮ» в таблице». «Аугсбург» высмеял команду тен Хага, идущую 14-й в АПЛ, через полгода после шутки про ее результативность

«Аугсбург» пошутил над выступлениями «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

В твиттере немецкого клуба, занимающего 13-е место в Бундеслиге, появилась следующая запись: «Делай ретвит, если твой клуб выше «МЮ » в таблице».

Команда Эрика тен Хага на данный момент идет 14-й в Премьер-лиге.

Следует отметить, что в марте «Аугсбург » уже высмеивал «МЮ», предлагая делать ретвит, если у какого-то клуба разность забитых и пропущенных голов лучше, чем у манкунианцев.