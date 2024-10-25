Скоулз о словах Моуринью про судью: «Это лучше самой игры «МЮ» и «Фенербахче». Жозе снова стал озорным, он знает, что это не пенальти, но сказал блестяще»
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1) в 3-м туре Лиги Европы.
После матча главный тренер турецкой команды выразил недовольство своим удалением из-за несогласия с решением судьи не назначать пенальти в пользу его команды: «Тюрпен сказал, что видел и момент в штрафной, и мою реакцию. Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он один из лучших рефери в мире».
«Это [интервью Моуринью] было лучше, чем сама игра, не так ли?
Похоже, его озорная [сторона характера] снова проявилась, было приятно увидеть такую версию Жозе, а не ту, которую мы видели в «Юнайтед» несколько лет назад, когда она была не такой уж и хорошей.
Он знает, что это не пенальти, но объяснение действий судьи было блестящим», – заявил бывший хавбек «МЮ» Скоулз в эфире TNT Sports.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий