Скоулз о словах Моуринью про судью: «Это лучше самой игры «МЮ» и «Фенербахче». Жозе снова стал озорным, он знает, что это не пенальти, но сказал блестяще»

Пол Скоулз считает, что интервью Жозе Моуринью лучше игры «Фенербахче» – «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » сыграл вничью с «Фенербахче » (1:1) в 3-м туре Лиги Европы .

После матча главный тренер турецкой команды выразил недовольство своим удалением из-за несогласия с решением судьи не назначать пенальти в пользу его команды: «Тюрпен сказал, что видел и момент в штрафной, и мою реакцию. Один глаз – туда, другой – сюда . Вот почему он один из лучших рефери в мире».

«Это [интервью Моуринью] было лучше, чем сама игра, не так ли?

Похоже, его озорная [сторона характера] снова проявилась, было приятно увидеть такую ​​версию Жозе , а не ту, которую мы видели в «Юнайтед» несколько лет назад, когда она была не такой уж и хорошей.

Он знает, что это не пенальти, но объяснение действий судьи было блестящим», – заявил бывший хавбек «МЮ» Скоулз в эфире TNT Sports.