Сеть пиццерий Domino’s – тен Хагу: «Принимаем на работу. Не тебя, Эрик»

Сеть пиццерий Domino’s пошутила над Эриком тен Хагом.

Она провела промокампанию на территории возле «Олд Траффорд ». На рекламном щите рядом с фотографией главного тренера «Манчестер Юнайтед » была надпись: «Принимаем на работу. Не тебя, Эрик».

«Мы готовимся к самому напряженному времени года, и нам нужны люди, которые присоединятся к нашей команде.

Компания ищет людей, нацеленных на результат, так что тен Хаг, к сожалению, нам не подходит», – сказал представитель компании Domino’s Pizza.

«МЮ» рассматривает Тухеля как потенциальную замену тен Хагу. Завтра руководство проведет собрание

Эрик тен Хаг: «МЮ» создал очень много моментов за 7 туров, но голов не хватает, нужно прибавлять. С руководством общаемся каждую неделю, мы все в одной лодке и знаем, что процесс длительный»