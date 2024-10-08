«МЮ» – это пережаренная яичница, нужно переделывать». Шеф-повар Хэрриотт о выступлениях клуба
Британский шеф-повар сравнил «МЮ» с пережаренной яичницей.
«Манчестер Юнайтед» не побеждает пять матчей подряд – четыре ничьих и поражение. Команда тренера Эрика тен Хага занимает 14-е место в АПЛ, набрав 8 очков после 7 матчей.
Эйнсли Хэрриотта, английского шеф-повара и телеведущего, известного кулинарными игровыми шоу на BBC, спросили о том, какое блюдо ему напоминает этот «МЮ».
«Думаю, это будет пережаренная яичница. Немного тяжеловатый, неподвижный... Нужно переделывать», – сказал Хэрриотт в эфире BBC Sport.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
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