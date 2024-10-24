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  • Александр Тихонов о натурализации: «В «Зените» выходит 8 гастарбайтеров, в баскетболе одни иностранцы. Коренному населению скоро не будет места в РФ, в такси ни одного нашего»
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Александр Тихонов о натурализации: «В «Зените» выходит 8 гастарбайтеров, в баскетболе одни иностранцы. Коренному населению скоро не будет места в РФ, в такси ни одного нашего»

Александр Тихонов раскритиковал выдачу паспортов РФ иностранным спортсменам.

Ранее гражданами России стали бразильский футболист «Зенита» Дуглас Сантос и канадский хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт.

«Если мы дальше будет таким путем продолжать, наших местных спортсменов не будет в командах. В НХЛ, к примеру, у нас есть большое количество прекрасных хоккеистов, они там столько голов забивают, а мы кого тащим к себе?

В «Зените» выходит на поле восемь, как я их называю, гастарбайтеров. В баскетболе мы две Олимпиады выиграли своими, а теперь у нас одни иностранцы играют. Времена такие переживаем. Бесконтрольность полная.

Иностранцы хотят приобщиться к нашей культуре? Знаете, коренному населению скоро не будет места в России. Посмотрите, сколько переехал к нам отовсюду. Сначала нас полоскали, а теперь едут к нам.

Было раньше 23 таксомоторных парка, а сейчас в такси ни одного нашего не найдешь. Хамят нагло, хотя у себя на родине себя так не вели», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Канадец из «Динамо» получил российское гражданство. Опять читерство из-за лимита?

Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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