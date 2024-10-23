Депутат Свищев о паспортах РФ Пакетта и Сантоса: «Клубы и страна создают комфортные условия для того, чтобы спортсмены высокого уровня меняли гражданства»

Дмитрий Свищев высказался о гражданстве РФ Дугласа Сантоса и Седрика Пакетта.

«Я вообще к смене спортивного гражданства отношусь спокойно. Причины, которые влияют на его смену, бывают очень разными, начиная от семейных обстоятельств до спортивной карьеры.

Я только не знаю причин, по которым футболист и хоккеист поменяли свои гражданства. Прежде всего, это следствие того, что клубы и страна создают комфортные условия для того, чтобы спортсмены высокого уровня меняли гражданства.

У кого-то, возможно, налоговые проблемы, кто-то хочет играть за национальную команду России . Я отношусь к этому спокойно. Самое главное, чтобы смена гражданства пошла на пользу развитию спорта в клубе и стране.

Я читал рассуждения Карпина по поводу смены гражданства Сантосом и понял, что сам факт гражданства не означает, что спортсмен будет играть за национальную команду. Хотя возможность у них такая появилась», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев .