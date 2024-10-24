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Уайлд о Сантосе и Пакетте: «Выдача этих паспортов обесценивает значимость наличия российского гражданства»

Вик Уайлд негативно оценил выдачу паспортов РФ Дугласу Сантосу и Седрику Пакетту.

«Я думаю, что это негативно отражается на России, когда выдают паспорта спортсменам или другим известным людям, которые не проходят через ту же юридическую процедуру, что и все остальные обычные люди.

Я бы даже сказал, что в моем случае в 2011 году было неправильно выдавать мне российский паспорт, так как я мог бы легко забрать свой выигрыш и уехать из России после Олимпиады в Сочи, как большинство этих спортсменов сделали или сделают, когда им больше не будет выгодно оставаться в России.

Но я оставался в России и в горе, и в радости и вернул то, что, как я считаю, я был должен России. И это отличает меня от многих других иностранных спортсменов, которые приняли российское гражданство.

Но большинство этих людей не пойдут на такие жертвы. Наоборот, я считаю, что они приезжают сюда в поиске своих собственных интересов. Я не виню их за это.

Думаю, что наши государственные чиновники не всегда это понимают, и выдача этих паспортов обесценивает значимость наличия российского гражданства», — сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoЗенит
сноуборд
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logoсборная России (сноуборд)
logoДинамо Москва
logoВик Уайлд
logoДуглас Сантос
logoСедрик Пакетт
натурализация
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