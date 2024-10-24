Уайлд о Сантосе и Пакетте: «Выдача этих паспортов обесценивает значимость наличия российского гражданства»
«Я думаю, что это негативно отражается на России, когда выдают паспорта спортсменам или другим известным людям, которые не проходят через ту же юридическую процедуру, что и все остальные обычные люди.
Я бы даже сказал, что в моем случае в 2011 году было неправильно выдавать мне российский паспорт, так как я мог бы легко забрать свой выигрыш и уехать из России после Олимпиады в Сочи, как большинство этих спортсменов сделали или сделают, когда им больше не будет выгодно оставаться в России.
Но я оставался в России и в горе, и в радости и вернул то, что, как я считаю, я был должен России. И это отличает меня от многих других иностранных спортсменов, которые приняли российское гражданство.
Но большинство этих людей не пойдут на такие жертвы. Наоборот, я считаю, что они приезжают сюда в поиске своих собственных интересов. Я не виню их за это.
Думаю, что наши государственные чиновники не всегда это понимают, и выдача этих паспортов обесценивает значимость наличия российского гражданства», — сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду.
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