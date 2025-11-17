  • Спортс
  • Мбаппе требует от «ПСЖ» 240 млн евро компенсации в суде. Клуб в ответ запросил 180 млн возмещения ущерба от игрока
64

Килиан Мбаппе требует от «ПСЖ» 240 миллионов евро в суде.

Продолжается разбирательство Килиана Мбаппе с «ПСЖ» по поводу денежных средств.

Форвард покинул парижский клуб в 2024 году, перейдя в «Реал» на правах свободного агента.

Напомним, помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом.

На сегодняшнем заседании суда стало известно, что футболист требует от клуба 240 миллионов евро.

В требования игрока, поданные в Суд по трудовым спорам, входят 12,6 млн евро до вычета налогов в качестве компенсации за предварительное уведомление, 25 млн евро до вычета налогов в качестве законной компенсации за увольнение, 3,6 млн евро в качестве выплаты отпускных, 1 млн евро за отпускные, связанные с задержкой выплаты зарплаты за три месяца, 44 млн евро в качестве компенсации за несправедливое отстранение.

Кроме того, речь идет о 17 млн евро задолженности по зарплате за три месяца с апреля по июнь 2023 года, 36,6 млн евро в качестве третьей части подписных бонусов, 1 млн евро премии за этику, 37 млн евро за нерегулируемую договором работу, 37 млн евро компенсации за психологическое давление, 18 млн евро компенсации за нарушение трудовых договоров и 18 млн евро компенсации за нарушения техники безопасности.

Адвокат Мбаппе просит суд использовать в качестве ориентировочной зарплаты сумму в 14,8 млн евро до вычета налогов.

Адвокат «ПСЖ», в свою очередь, перечислил требования парижан. Клуб требует от Килиана возмещения ущерба в размере 180 миллионов евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
деньги
logoКилиан Мбаппе
психология
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
