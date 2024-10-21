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Ротенберг о паспорте РФ Пакетта: «Президент подписал указ. Какое злоупотребление? У нас свободная страна. Раньше были большевики и меньшевики, даже тогда была конкуренция»

Роман Ротенберг оценил получение Седриком Пакеттом российского гражданства.

Ранее стало известно, что канадский хоккеист «Динамо» получил российский паспорт.

– У нас появился очередной новый россиянин – Седрик Пакетт. На ваш взгляд, «Динамо» злоупотребляет раздачей гражданства или нет?

– Думаю, это личное дело Седрика Пакетта. Если он решил стать гражданином Российской Федерации и прошел все процедуры, президент подписал указ, то нужно только уважать это решение и не думать о каких-то злоупотреблениях.

В чем здесь злоупотребление? Нет никакого злоупотребления. Если человек из другой страны хочет стать гражданином Российской Федерации, мы это приветствуем.

Если наш президент подписал указ, мы все вместе можем только уважать этот указ. Я считаю, что мнения в прессе про какое-то злоупотребление – это не совсем правильно. Какое злоупотребление? У нас свободная страна.

Раньше были большевики и меньшевики. Это тоже было у нас в истории. Но даже тогда была конкуренция между большевиками и меньшевиками. Вспомните историю нашей страны.

Сейчас каждый гражданин других стран вправе подать запрос на получение российского гражданства. Если он прошел эту процедуру, значит, у него все в порядке, и он полноценный гражданин Российской Федерации. Мы с этим можем его только поздравить, – сказал главный тренер СКА.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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logoСедрик Пакетт
натурализация
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